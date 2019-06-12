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Мбаппе - СМИ: «Вы забыли добавить, что я хочу быть голкипером»

сегодня, 12:31

На днях пресса сообщила о том, что нападающий ПСЖ Килиан Мбаппе выдвинул клубу ряд условий для того, чтобы он остался. Так, ему должно быть гарантировано место на острие атаки, а не на фланге, Мбаппе будет исполнять все пенальти, а еще он хочет получать больший процент от использования имиджевых прав.

Футболист опроверг эту информацию.

Извините, но вы забыли добавить, что Килиан Мбаппе хочет быть голкипером. Фейковые новости!

Мбаппе также прокомментировал слухи относительного его возможного перехода в «Реал».

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Ruslik1982
Ruslik1982
   29 / 759
сегодня в 12:40
бананов объелся
Alvish
Alvish
   47 / 759
сегодня в 12:37
Охринела негра.
Alex12357
Alex12357
   177 / 759
сегодня в 12:36
Мальчик !А ты кем себя возомнил Камерунское Эму?Самый лучший вариант -дать тебе пинка под задницу!!!
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