Мбаппе - СМИ: «Вы забыли добавить, что я хочу быть голкипером»

сегодня, 12:31

На днях пресса сообщила о том, что нападающий ПСЖ выдвинул клубу ряд условий для того, чтобы он остался. Так, ему должно быть гарантировано место на острие атаки, а не на фланге, Мбаппе будет исполнять все пенальти, а еще он хочет получать больший процент от использования имиджевых прав.

Футболист опроверг эту информацию.

Извините, но вы забыли добавить, что Килиан Мбаппе хочет быть голкипером. Фейковые новости!

Мбаппе также прокомментировал слухи относительного его возможного перехода в «Реал».