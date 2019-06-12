Манчини: «Я думаю, что наш прогресс был очень позитивным»

Главный тренер сборной Италии рассказал о прогрессе своей команды.

Я думаю, что наш прогресс был очень позитивным. Когда мы только начинали свой путь, национальная команда была деморализована, но теперь мы играем в хороший футбол. Мы должны продолжать улучшаться, если хотим достичь Евро-2020.

Всегда будут риски, но если у вас атакующий менталитет, вам тоже нужно защищаться. Главное - не потерять свою индивидуальность или футбольный стиль.