Манчини: «Я думаю, что наш прогресс был очень позитивным»

Главный тренер сборной Италии Роберто Манчини рассказал о прогрессе своей команды.
Я думаю, что наш прогресс был очень позитивным. Когда мы только начинали свой путь, национальная команда была деморализована, но теперь мы играем в хороший футбол. Мы должны продолжать улучшаться, если хотим достичь Евро-2020.
Всегда будут риски, но если у вас атакующий менталитет, вам тоже нужно защищаться. Главное - не потерять свою индивидуальность или футбольный стиль.
Напомним, что вчера сборная Италии в рамках отборочного матча на Евро-2020 обыграла команду Боснии и Герцеговины.