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Манчини: «Я думаю, что наш прогресс был очень позитивным»

сегодня, 10:24

Главный тренер сборной Италии Роберто Манчини рассказал о прогрессе своей команды. 

Я думаю, что наш прогресс был очень позитивным. Когда мы только начинали свой путь, национальная команда была деморализована, но теперь мы играем в хороший футбол. Мы должны продолжать улучшаться, если хотим достичь Евро-2020.

Всегда будут риски, но если у вас атакующий менталитет, вам тоже нужно защищаться. Главное - не потерять свою индивидуальность или футбольный стиль. 

Напомним, что вчера сборная Италии в рамках отборочного матча на Евро-2020 обыграла команду Боснии и Герцеговины.

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