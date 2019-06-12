Фердинанд считает Лэмпарда идеальным вариантом для «Челси»

Бывший футболист «Манчестер Юнайтед» считает, что «Челси» должен пригласить на пост главного тренера команды наставника «Дерби Каунти» .

«Челси» перепробовал всех больших тренеров. При всём уважении к Аллегри, он проделал невероятные вещи в «Ювентусе», но у них был и Карло Анчелотти, и Конте, и Сарри, и Моуриньо. Все тренеры, которые проделали хорошую работу, ушли.

Вы и дальше продолжите сливать деньги таким образом? Кому придется платить через два года? Или же вы, может быть, выберете того, чье возвращение хотели бы видеть фанаты?

Если «Челси» останется под трансферным запретом, не думаю, что есть вариант лучше Фрэнка Лэмпарда. Он и Джоди Моррис знают всех парнишек клуба от 16 лет. У «Челси» сейчас лучшая молодежь во всей стране. «Манчестер Сити» к нему приближается, но в последние годы у «Челси» появлялись самые лучшие юные игроки. Никто из них до первой команды не добрался. Как футбольному клубу им наверняка хочется это исправить.

И раз уж так, нет никого лучше Фрэнка. Он использовал арендованного у «Челси» Мейсона Маунта в «Дерби» в каждой игре, как и арендованного у «Ливерпуля» Харри Уилсона. Он доверяет молодым.

Люди говорят о недостатке опыта, но какой был опыт у Гвардиолы, когда он возглавил первую команду «Барселоны»? Он тренировал молодежь клуба. Фрэнк знает «Челси», знает игроков, и футболисты будут его уважать.