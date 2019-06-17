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Миранчук: «Против Кокорина и Мамаева сыграла злоба на то, что они успешные»

сегодня, 10:26

Футболисты «Локомотива» Антон и Алексей Миранчуки прокомментировали ситуацию в которой оказались Александр Кокорин и Павел Мамаев. Кокорин в мае был приговорен к полутора годам лишения свободы за участие в двух драках в центре Москвы, а Мамаев - к году и пяти месяцам заключения.

Антон: «Честно? Не хочу об этом говорить».
Алексей«А я скажу, что против ребят сыграла какая-то злоба на то, что они успешные футболисты. Это же дело случая. Любой мог оказаться в такой же ситуации. Кто-то кого-то зацепил, тот ответил, слово за слово - и понеслась… Особенно часто такое происходит по молодости. От темперамента тоже зависит».
Антон: «Но Мамаев и Кокорин - адекватные люди. Им приписывают лишнее. И они давно заплатили за свой поступок. То, что происходит сейчас, не до конца понятно. Но я надеюсь, когда они выйдут, смогут продолжать играть в футбол на прежнем высоком уровне».

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Все комментарии
Алексей Коротеев
Алексей Коротеев
   64 / 746
сегодня в 11:14
То ,что оба они 56ы - это однозначно ! Но таких ,как Пак ,тварей от верхушки ,надо на фонарях вешать ! Блин ,фонарей не хватит !
Алексей Коротеев
Алексей Коротеев ответил mihaluch
   64 / 746
сегодня в 11:11
Кого и надо было садить, то это Пака.
Эту тварь надо было добить стулом !
mihaluch
mihaluch
   160 / 746
сегодня в 11:07
Кого и надо было садить, то это Пака.
Василий Голубев
Василий Голубев
сегодня в 11:05
Не вериться, но что бы накачаться и похудеть не нужно ходить в качалку или жрать химию. Опробовал лично и результат удивил: за две недели убрал пузо и скинул пару кило, а жена накачала попу и убрала в талии пару сантиметров и это все без спорта, диет и химии!Реально крутая штука, а вычитал о ней здесь ---- http://спам/psblog
Семак иди сюда
Семак иди сюда
   161 / 746
сегодня в 11:02
Кокорин еще всем покажет... купола на спине.
konstantin_t
konstantin_t
   512 / 746
сегодня в 10:55
Сидите там тихо, эксперты. Нажраться, барагозить, избить человека, второму стулом засандалить. Обычный в общем случай, просто они успешные, вот все и обиделись
kastites
kastites
   219 / 746
сегодня в 10:53
Верно говорят
cska plus
cska plus
   11 / 746
сегодня в 10:52
Балбесы они а не успешные.
ДСА
ДСА
   144 / 746
сегодня в 10:47
Мамаев - адекватный: одного раза достаточно, а Кокорину нужно десять повторений.
LOpp
LOpp
   22 / 746
сегодня в 10:46
успешные это - Месси, Роналду, Салах и др. действительные успешные футболисты, а про Кокорина и Мамаева ни кто и не вспомнит кроме пахана в камере.
Морозовский
Морозовский
   2 / 746
сегодня в 10:34
УСПЕХИ НАЛИЦО. ЗАЖРАЛИСЬ УСПЕХАМИ.
Сергей Саныч
Сергей Саныч
   27 / 746
сегодня в 10:29
Кто в камере попадётся и как себя вести в доме будут.
Могут выйти с расширенным кругозором.
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