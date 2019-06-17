Миранчук: «Против Кокорина и Мамаева сыграла злоба на то, что они успешные»

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Футболисты «Локомотива» Антон и прокомментировали ситуацию в которой оказались и . Кокорин в мае был приговорен к полутора годам лишения свободы за участие в двух драках в центре Москвы, а Мамаев - к году и пяти месяцам заключения.

Антон: «Честно? Не хочу об этом говорить».

Алексей: «А я скажу, что против ребят сыграла какая-то злоба на то, что они успешные футболисты. Это же дело случая. Любой мог оказаться в такой же ситуации. Кто-то кого-то зацепил, тот ответил, слово за слово - и понеслась… Особенно часто такое происходит по молодости. От темперамента тоже зависит».

Антон: «Но Мамаев и Кокорин - адекватные люди. Им приписывают лишнее. И они давно заплатили за свой поступок. То, что происходит сейчас, не до конца понятно. Но я надеюсь, когда они выйдут, смогут продолжать играть в футбол на прежнем высоком уровне».