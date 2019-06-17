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Балахнин: «Еременко был лучшим в „Ростове“ во второй части сезона»

сегодня, 10:14

Бывший тренер «Ростова» Сергей Балахнин считает, что клуб правильно поступил, продлив контракт с Романом Еременко на 4 года.

Еременко точно заслужил новое соглашение. Он отлично провел вторую часть сезона и, наверное, был лучшим в «Ростове». Конечно, с учетом его возраста достаточно рискованно давать такой долгосрочный контракт, но если в клубе верят в него, то почему нет. Для ростовского коллектива он абсолютно топовый футболист.

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борька
борька
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сегодня в 11:00
Все верно, настрой у команды боевой, Роиа не подведет, Карпин свое дело знает!
Ростов, чемпион!
cska plus
cska plus
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сегодня в 10:56
Разыгрался наркоша весной, посмотрим на сколько его хватит.
АС35
АС35
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сегодня в 10:29
Жаль, что в ответном матче Кубок России с Локомотивом, Роман не играл из-за травмы, всё могло бы сложиться иначе.
В гостях с Ерёменко: Локомотив-Ростов 2:2 (гол Ерёменко-50 мин)
Дома без Ерёменко: Ростов-Локомотив 0:2.

Повезло ЛОКО, что Роман не играл в ответном домашнем матче.

Однозначно, Роман Ерёменко был лучшим в Ростове.
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