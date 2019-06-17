Балахнин: «Еременко был лучшим в „Ростове“ во второй части сезона»

Бывший тренер «Ростова» считает, что клуб правильно поступил, продлив контракт с на 4 года.

Еременко точно заслужил новое соглашение. Он отлично провел вторую часть сезона и, наверное, был лучшим в «Ростове». Конечно, с учетом его возраста достаточно рискованно давать такой долгосрочный контракт, но если в клубе верят в него, то почему нет. Для ростовского коллектива он абсолютно топовый футболист.