Балахнин: «Еременко был лучшим в „Ростове“ во второй части сезона»

Бывший тренер «Ростова» Сергей Балахнин считает, что клуб правильно поступил, продлив контракт с Романом Еременко на 4 года.
Еременко точно заслужил новое соглашение. Он отлично провел вторую часть сезона и, наверное, был лучшим в «Ростове». Конечно, с учетом его возраста достаточно рискованно давать такой долгосрочный контракт, но если в клубе верят в него, то почему нет. Для ростовского коллектива он абсолютно топовый футболист.
Ростов, чемпион!
Ростов, чемпион!
В гостях с Ерёменко: Локомотив-Ростов 2:2 (гол Ерёменко-50 мин)
Дома без Ерёменко: Ростов-Локомотив 0:2.
Повезло ЛОКО, что Роман не играл в ответном домашнем матче.
Однозначно, Роман Ерёменко был лучшим в Ростове.
В гостях с Ерёменко: Локомотив-Ростов 2:2 (гол Ерёменко-50 мин)
Дома без Ерёменко: Ростов-Локомотив 0:2.
Повезло ЛОКО, что Роман не играл в ответном домашнем матче.
Однозначно, Роман Ерёменко был лучшим в Ростове.