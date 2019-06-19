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Гол и передача Фарфана помогли сборной Перу обыграть Боливию

сегодня, 02:30
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Сборная Перу одержала волевую победу над Боливией в матче 2-го тура группового этапа Кубка Америки-2019. Полузащитник «Краснодара» Кристиан Куэва записал на свой счёт результативную передачу, а нападающий «Локомотива» Джефферсон Фарфан оформил гол+пас.

Рио-де-Жанейро, стадион Маракана

Боливия - Перу 1:3 (1:1)
Голы: Морено 28 (пенальти) - Герреро 45, Фарфан 55, Флорес 90+6

Боливия: Лампе, Д. Бехарано, Хакин, Хусино, М. Бехарано, Чумакеро, Хустиниано, Сауседо (Фернандес 71), Сааведра (Л. Вака 73), Кастро (Альварес 80), Морено.

Перу: Гальесе, Самбрано (Араухо 85), Адвинкула, Трауко, Абрам, Куэва (Флорес 79), Тапиа, Йотун, Фарфан, Поло, Герреро (Гонсалес 90+3).

Предупреждения: Самбрано 27, Чумакеро 30, Герреро 42, Фернандес 72, Хакин 82.

В первом туре Кубка Америки Боливия уступила Бразилии (0:3), а перуанцы сыграли вничью с Венесуэлой (0:0).

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