Гол и передача Фарфана помогли сборной Перу обыграть Боливию

После новых требований трибун «Соккер.ру» расскажет о вечном конфликте «Реала» и

Кто возглавит «Челси» после ухода Маурицио Сарри? Один из главных летних

И нет, это не «Зенит», хотя без представителей чемпионов России не обошлось. А