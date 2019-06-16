«Динамо» забило 11 голов клубу третьей словенской лиги

Московское «Динамо» разгромило словенский «Дравоград» в товарищеском матче. Встреча завершилась со счетом 11:0. Отметим, что хет-триком за «Динамо» отметился Данил Липовой, который в конце прошлого года продлил контракт с клубом.
«Динамо» (Россия) - «Дравоград» (Словения) - 11:0 (4:0)
Голы: Жоаузиньо 6, Кардозу 14, Кардозу 29, Морозов 40, Грулев 54, Грулев 57, Липовой 60, Козлов 65, Темников 80, Липовой 82, Липовой 90.
В стартовом составе бело-голубых вышли: Лещук, Рыков, Морозов, Плиев, Евгеньев, Жоаузиньо, Тетте, Кардозу, Соу, Марков, Панченко.