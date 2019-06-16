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«Динамо» забило 11 голов клубу третьей словенской лиги

сегодня, 21:14

Московское «Динамо» разгромило словенский «Дравоград» в товарищеском матче. Встреча завершилась со счетом 11:0. Отметим, что хет-триком за «Динамо» отметился Данил Липовой, который в конце прошлого года продлил контракт с клубом.

«Динамо» (Россия) - «Дравоград» (Словения) - 11:0 (4:0)
Голы: Жоаузиньо 6, Кардозу 14, Кардозу 29, Морозов 40, Грулев 54, Грулев 57, Липовой 60, Козлов 65, Темников 80, Липовой 82, Липовой 90. 

В стартовом составе бело-голубых вышли: Лещук, Рыков, Морозов, Плиев, Евгеньев, Жоаузиньо, Тетте, Кардозу, Соу, Марков, Панченко.

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Footbolista
Footbolista
   4 / 760
сегодня в 21:20
Дравоград оказался просто двороградом...
cska plus
cska plus
   13 / 760
сегодня в 21:18
Хорошая тренировка.
Морозовский
Морозовский
   2 / 760
сегодня в 21:18
КРАСАВЫ !
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