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Парагвай не смог обыграть Катар

сегодня, 02:16
ПарагвайЛоготип футбольный клуб Парагвай2 : 2Логотип футбольный клуб КатарКатарМатч завершен

В рамках 1-го тура группового этапа Кубка Америки-2019 в группе В сборная Парагвая сыграла вничью с Катаром.

Бразилия. Рио-де-Жанейро. Стадион «Маракана».

Парагвай - Катар - 2:2 (1:0)

Голы: Кардосо 4 (пен), Гонсалес 56 - Абдулла 68, Хухи 77

Парагвай: Фернандес, Алонсо, Бальбуэна, Вальдес, Арсамендия, Перес (Гонсалес, 45), Ортис, Рохас (Санчес, 79), Альмирон, Кардосо, Домингес (Итурбе, 83).

Катар: Коррея, Аль-Шиб, А.Хассан, Хишам, Мадибо, Сальман, Хухи, Хатем (Будиаф, 88), Акрам Афиф, Аль-Хайдос, Абдулла.

Предупреждения: Мадибо, 11. Сальман, 26. Перес, 40. А.Хассан, 61. Хухи, 71. Бальбуэна, 80. 

Судья: Аро (Перу).

Ранее Колумбия обыграла Аргентину.

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Все комментарии
mihaluch
mihaluch
   157 / 747
сегодня в 02:45
Рано успокоились и поплатились.
Михаил Славнов
Михаил Славнов
   24 / 747
сегодня в 02:29
Аргентине будет легче.
Leha-ha50
Leha-ha50
   9 / 747
сегодня в 02:22
А все считали Катар аутсайдером???
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