Парагвай не смог обыграть Катар

В рамках 1-го тура группового этапа Кубка Америки-2019 в группе В сборная Парагвая сыграла вничью с Катаром.
Бразилия. Рио-де-Жанейро. Стадион «Маракана».
Парагвай - Катар - 2:2 (1:0)
Голы: Кардосо 4 (пен), Гонсалес 56 - Абдулла 68, Хухи 77
Парагвай: Фернандес, Алонсо, Бальбуэна, Вальдес, Арсамендия, Перес (Гонсалес, 45), Ортис, Рохас (Санчес, 79), Альмирон, Кардосо, Домингес (Итурбе, 83).
Катар: Коррея, Аль-Шиб, А.Хассан, Хишам, Мадибо, Сальман, Хухи, Хатем (Будиаф, 88), Акрам Афиф, Аль-Хайдос, Абдулла.
Предупреждения: Мадибо, 11. Сальман, 26. Перес, 40. А.Хассан, 61. Хухи, 71. Бальбуэна, 80.
Судья: Аро (Перу).
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