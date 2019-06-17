Уругвай разгромил Эквадор

В рамках 1-го тура группового этапа Кубка Америки в группе C сборная Уругвая обыграла команду Эквадора.
Белу-Оризонти, Минейран
Уругвай - Эквадор - 4:0 (3:0)
Голы: Лодейро 6, Кавани 33, Суарес 44, Мина 78 (автогол)
Уругвай: Муслера, Годин, Хименес, Касерес, Нандес (Перейро 64), Лаксальт, Весино (Вальверде 81), Бентанкур, Лодейро (Торрейра 75), Суарес, Кавани.
Эквадор: Домингес, Кинтеро, Ачильер, Мина, Кайседо, Интриаго, Валенсия, Пресиадо (Ибарра 46), Орехуэла, Мена (Веласко, 29), Э. Валенсия.
Предупреждения: Лодейро 14, Хименес 63.
Удаление: Кинтеро 24
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