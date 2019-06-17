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Уругвай разгромил Эквадор

сегодня, 03:12
УругвайЛоготип футбольный клуб Уругвай4 : 0Логотип футбольный клуб ЭквадорЭквадорМатч завершен

В рамках 1-го тура группового этапа Кубка Америки в группе C сборная Уругвая обыграла команду Эквадора.

Белу-Оризонти, Минейран

Уругвай - Эквадор - 4:0 (3:0)

Голы: Лодейро 6, Кавани 33, Суарес 44, Мина 78 (автогол)

Уругвай:  Муслера, Годин, Хименес, Касерес, Нандес (Перейро 64), Лаксальт, Весино (Вальверде 81), Бентанкур, Лодейро (Торрейра 75), Суарес, Кавани.

Эквадор: Домингес, Кинтеро, Ачильер, Мина, Кайседо, Интриаго, Валенсия, Пресиадо (Ибарра 46), Орехуэла, Мена (Веласко, 29), Э. Валенсия.

Предупреждения: Лодейро 14, Хименес 63. 

Удаление: Кинтеро 24

Ранее Колумбия обыграла Аргентину.

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Шишанутый
Шишанутый
   44 / 747
сегодня в 03:18
Удаленее предрешило исход матча. Легкая победа Уругавя. Кавани забил красивый гол и Мина не менее красивый авто гол.
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