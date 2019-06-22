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Джампаоло: «Не могу себя сравнивать с „Миланом“ прошлого»

сегодня, 13:39

Главный тренер «Милана» Марко Джампаоло рассказал о своем стиле игры в новом клубе.

История «Милана» говорит о клубе, который всегда делал акцент на красоте футбола и на конечном результате. Еще лучшим объяснением является то, что в «Милане» есть культура правильного футбола, поэтому поверьте, мы сможем достичь результатов с помощью зрелищных выступлений.

Сейчас я не настолько самонадеян, чтобы сравнивать себя с «Миланом» прошлого. Но это должно стать нашей миссией - играть в увлекательный футбол, выигрывая матчи благодаря такому подходу. 

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