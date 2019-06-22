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«Шахтер»: «Подумаем о продаже Исмаили, если предложат 50 млн евро»

сегодня, 13:32

Генеральный директор «Шахтера» Сергей Палкин прокомментировал слухи о том, что «Рома» может купить защитника «горняков» Исмаили за 15-20 млн евро. По слухам, игрока хочет видеть в «Роме» новый тренер команды Паулу Фонсека, ранее работавший в «Шахтере».

Как Вы понимаете наши игроки — это игроки «Шахтера», а не Паулу Фонсеки. И решение принимает клуб, куда и за сколько уйдет игрок. Вы также наверняка знаете, что если мы продаем своих игроков, то продаем очень дорого. Исмаили на сегодняшний день один из ключевых игроков нашей команды и один из лучших левых защитников Европы. Его отступная стоимость по контракту составляет 100 млн евро.

Когда мы получим предложение в 50 миллионов евро за Исмаили, мы только тогда начнем думать, чтобы вступать в переговорный процесс по игроку.

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ДСА
ДСА
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сегодня в 13:39
Укакаются от радости, как только услышат цифру 50.
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