«Шахтер»: «Подумаем о продаже Исмаили, если предложат 50 млн евро»

Генеральный директор «Шахтера» Сергей Палкин прокомментировал слухи о том, что «Рома» может купить защитника «горняков» Исмаили за 15-20 млн евро. По слухам, игрока хочет видеть в «Роме» новый тренер команды Паулу Фонсека, ранее работавший в «Шахтере».

Как Вы понимаете наши игроки — это игроки «Шахтера», а не Паулу Фонсеки. И решение принимает клуб, куда и за сколько уйдет игрок. Вы также наверняка знаете, что если мы продаем своих игроков, то продаем очень дорого. Исмаили на сегодняшний день один из ключевых игроков нашей команды и один из лучших левых защитников Европы. Его отступная стоимость по контракту составляет 100 млн евро.

Когда мы получим предложение в 50 миллионов евро за Исмаили, мы только тогда начнем думать, чтобы вступать в переговорный процесс по игроку.