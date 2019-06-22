ГлавнаяНовости

Джампаоло: «Не могу уже дождаться, чтобы начать работать!»

сегодня, 13:32

Новый главный тренер «Милана» Марко Джампаоло прокомментировал свой переход в стан «россонери»

Я очень много работал, чтобы получить этот шанс. «Милан» - самый успешный и один из самых крупных клубов в Европе. Это отличная возможность для меня, я счастлив и мотивирован. 

Это был долгий путь, и он будет продолжаться, потому что он никогда не заканчивается, так как вы не прекращаете генерировать идеи и проекты. В данный момент я очень рад начать работать в таком большом клубе, и я очень мотивирован. Не могу уже дождаться, чтобы начать работать!

Все новости
Поделиться
Другие материалы по теме
Агент Верету сообщил, что в понедельник встретится с руководством «Ромы»
Сегодня, 14:13 Комментарии0
Бельерин потроллил «Вест Бромвич»
Сегодня, 13:59 Комментарии0
Джампаоло: «Я считаю, что Серия А - очень сложный чемпионат»
Сегодня, 13:44 Комментарии0
Джампаоло: «Не могу себя сравнивать с „Миланом“ прошлого»
Сегодня, 13:39 Комментарии0
«Шахтер»: «Подумаем о продаже Исмаили, если предложат 50 млн евро»
Сегодня, 13:32 Комментарии1
Перотти: «Де Росси отлично впишется в „Бока Хуниорс“»
Сегодня, 13:10 Комментарии0
Обсудить
Все комментарии
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 
Rambler's Top100