Джампаоло: «Не могу уже дождаться, чтобы начать работать!»

Новый главный тренер «Милана» прокомментировал свой переход в стан «россонери».

Я очень много работал, чтобы получить этот шанс. «Милан» - самый успешный и один из самых крупных клубов в Европе. Это отличная возможность для меня, я счастлив и мотивирован.

Это был долгий путь, и он будет продолжаться, потому что он никогда не заканчивается, так как вы не прекращаете генерировать идеи и проекты. В данный момент я очень рад начать работать в таком большом клубе, и я очень мотивирован. Не могу уже дождаться, чтобы начать работать!