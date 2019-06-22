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Маркиньос: «Главная цель ПСЖ - выиграть Лигу чемпионов»

сегодня, 14:44

Защитник ПСЖ Маркиньос рассказал о главных целях парижской команды.

Все мы знаем, что главная цель клуба - выиграть Лигу чемпионов, но нельзя просто так на этом зацикливаться. В течение сезона можно выиграть множество трофеев. 

Если у нас будет такая возможность, то мы постараемся сделать наших болельщиков счастливыми. Мы знаем, что в футболе вы должны выигрывать и брать трофеи. Это единственное, что имеет значение.

Ранее Маркиньос поделился впечатлениями о чемпионском сезоне для парижской команды. 

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Все комментарии
beefs
beefs
   66 / 710
сегодня в 15:23
Мечты, мечты где ваша сладость...
Left Boy
Left Boy ответил вoлгoдoн
   85 / 710
сегодня в 15:19
Сити даже до полуфинала не дойдёт, о чём ты
ДСА
ДСА
   115 / 710
сегодня в 14:51
Цель невыполнима.
вoлгoдoн
вoлгoдoн
   44 / 710
сегодня в 14:49
в следующем году очередь МанСити по идее
оно и в этом напрашивалось,но стечение обстоятельств не позволило..
парижане еще потерпят
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