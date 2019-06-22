Маркиньос: «Главная цель ПСЖ - выиграть Лигу чемпионов»

Защитник ПСЖ Маркиньос рассказал о главных целях парижской команды.
Все мы знаем, что главная цель клуба - выиграть Лигу чемпионов, но нельзя просто так на этом зацикливаться. В течение сезона можно выиграть множество трофеев.
Если у нас будет такая возможность, то мы постараемся сделать наших болельщиков счастливыми. Мы знаем, что в футболе вы должны выигрывать и брать трофеи. Это единственное, что имеет значение.
Ранее Маркиньос поделился впечатлениями о чемпионском сезоне для парижской команды.
оно и в этом напрашивалось,но стечение обстоятельств не позволило..
парижане еще потерпят
оно и в этом напрашивалось,но стечение обстоятельств не позволило..
парижане еще потерпят