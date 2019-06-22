Фарре: «Месси не играл в „Реале“, потому что „Мадрид“ не смог его купить»

Член совета директоров «Реала» Херонимо Фарре в интервью El Mundo рассказал, что нападающий «Барселоны» Лионель Месси никогда не мог переехать в Мадрид.
Если Месси не играл в «Реале», так это потому, что мы не смогли его купить. Это было неосуществимо, он не был доступен для покупки. Другой звездой был Роналду, и «Реал» пожинал плоды его таланта в течение девяти лет.
«Реал» - самая успешная команда Европы. У нас были трудные времена, но был цикл с Ди Стефано и другими великими футболистами, которые принесли клубу первые пять европейских кубков.
При Пересе идет еще одна блестящая эпоха, знаменуемая Зиданом, Раулем, Фигу, Роналдо, Бэйлом и, прежде всего, Роналду.
не всяк клюнет на кабинет
не всяк клюнет на кабинет