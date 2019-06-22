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Фарре: «Месси не играл в „Реале“, потому что „Мадрид“ не смог его купить»

сегодня, 14:39

Член совета директоров «Реала» Херонимо Фарре в интервью El Mundo рассказал, что нападающий «Барселоны» Лионель Месси никогда не мог переехать в Мадрид.

Если Месси не играл в «Реале», так это потому, что мы не смогли его купить. Это было неосуществимо, он не был доступен для покупки. Другой звездой был Роналду, и «Реал» пожинал плоды его таланта в течение девяти лет.

«Реал» - самая успешная команда Европы. У нас были трудные времена, но был цикл с Ди Стефано и другими великими футболистами, которые принесли клубу первые пять европейских кубков.

При Пересе идет еще одна блестящая эпоха, знаменуемая Зиданом, Раулем, Фигу, Роналдо, Бэйлом и, прежде всего, Роналду.

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Все комментарии
Leha-ha50
Leha-ha50
   17 / 710
сегодня в 15:04
Есть ощущение , что кончилась эпоха то?!? Только Перес этого не заметил!!!
вoлгoдoн
вoлгoдoн
   44 / 710
сегодня в 14:46
не всё продаётся
не всяк клюнет на кабинет
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