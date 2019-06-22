Фарре: «Месси не играл в „Реале“, потому что „Мадрид“ не смог его купить»

Член совета директоров «Реала» Херонимо Фарре в интервью El Mundo рассказал, что нападающий «Барселоны» никогда не мог переехать в Мадрид.

Если Месси не играл в «Реале», так это потому, что мы не смогли его купить. Это было неосуществимо, он не был доступен для покупки. Другой звездой был Роналду, и «Реал» пожинал плоды его таланта в течение девяти лет.

«Реал» - самая успешная команда Европы. У нас были трудные времена, но был цикл с Ди Стефано и другими великими футболистами, которые принесли клубу первые пять европейских кубков.

При Пересе идет еще одна блестящая эпоха, знаменуемая Зиданом, Раулем, Фигу, Роналдо, Бэйлом и, прежде всего, Роналду.