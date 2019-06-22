Маркиньос: «Я очень горжусь победой в чемпионате Франции»

Защитник ПСЖ Маркиньос поделился впечатлениями о чемпионском сезоне для парижской команды.

Я очень горжусь победой, потому что вам нужно много вкалывать, чтобы стать чемпионами. Есть много людей, которые думают, что выиграть лигу легко, но это неправда. Мы разъезжаем по стране, чтобы набирать очки. Мы проводим целый год, усердно работая.

Иметь возможность отпраздновать победу с нашими фанатами - отличная вещь. Этот трофей был одной из наших главных целей в этом сезоне. Преданные фанаты были с нами весь год, некоторые вместе с нами совершали поездки. Самое меньшее, что мы можем сделать, это отпраздновать победу вместе с ними.