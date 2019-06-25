Форвард «Спартака» может перейти в «Ростов»

сегодня, 15:55

Нападающий «Спартака» может продолжить карьеру в «Ростове».

Сообщается, что 19-летний футболист приедет на сбор «желто-синих». Стоит отметить, что в конце месяца у 19-летнего игрока истекает контракт с «красно-белыми». На него также претендовал «Зенит».