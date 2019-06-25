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Форвард «Спартака» может перейти в «Ростов»

сегодня, 15:55

Нападающий «Спартака» Данила Прошляков может продолжить карьеру в «Ростове».

Сообщается, что 19-летний футболист приедет на сбор «желто-синих». Стоит отметить, что в конце месяца у 19-летнего игрока истекает контракт с «красно-белыми». На него также претендовал «Зенит».

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Все комментарии
Leha-ha50
Leha-ha50
   10 / 661
сегодня в 16:25
Ростов - это правильный выбор!!!
Удачи "Даниле - мастеру"!!!
STVA 1
STVA 1
   31 / 661
сегодня в 16:19
Не удивлюсь , если заиграет в Ростове .
Gruznoff
Gruznoff
   102 / 661
сегодня в 16:09
Скоро в ростове ничего ростовского не останется, как было филиалом, так и в пердиве останется.
Свинодел
Свинодел
   104 / 661
сегодня в 16:07
LOpp
Сегодня 16:05, редактировал Сегодня 16:05
Valeleo
Сегодня 15:57
Свиньи постоянно в ростов всякий шлак спихивают.
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а Зенит постоянно из Ростова всякий шлак забирает))



А на укроине как?
LOpp
LOpp
   9 / 661
сегодня в 16:05
Valeleo
Сегодня 15:57
Свиньи постоянно в ростов всякий шлак спихивают.
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а Зенит постоянно из Ростова всякий шлак забирает))
cska plus
cska plus
   3 / 661
сегодня в 16:04
А это что ха хрюща.
oncha
oncha
   52 / 661
сегодня в 15:59
То Паршивлюка спихивают, то Прошлякова.
Valeleo
Valeleo
   116 / 661
сегодня в 15:57
Свиньи постоянно в ростов всякий шлак спихивают.
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