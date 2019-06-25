Форвард «Спартака» может перейти в «Ростов»

Нападающий «Спартака» Данила Прошляков может продолжить карьеру в «Ростове».
Сообщается, что 19-летний футболист приедет на сбор «желто-синих». Стоит отметить, что в конце месяца у 19-летнего игрока истекает контракт с «красно-белыми». На него также претендовал «Зенит».
Удачи "Даниле - мастеру"!!!
Удачи "Даниле - мастеру"!!!
Сегодня 16:05, редактировал Сегодня 16:05
Valeleo
Сегодня 15:57
Свиньи постоянно в ростов всякий шлак спихивают.
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а Зенит постоянно из Ростова всякий шлак забирает))
А на укроине как?
Сегодня 16:05, редактировал Сегодня 16:05
Valeleo
Сегодня 15:57
Свиньи постоянно в ростов всякий шлак спихивают.
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а Зенит постоянно из Ростова всякий шлак забирает))
А на укроине как?
Сегодня 15:57
Свиньи постоянно в ростов всякий шлак спихивают.
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а Зенит постоянно из Ростова всякий шлак забирает))
Сегодня 15:57
Свиньи постоянно в ростов всякий шлак спихивают.
-------------------------------------------------------------------------------
а Зенит постоянно из Ростова всякий шлак забирает))