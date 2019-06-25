Источник: «Спартак» близок к приобретению голкипера «Ромы»

«Спартак» практически договорился о трансфере голкипера «Ромы» Андреа Романьоли. Об этом в своём «твиттере» сообщил журналист Sky Sport Italia Маттео Моретто.
По данным источника, 20-летний вратарь в данный момент ожидает визу, чтобы вылететь в Москву для подписания контракта. Отмечается, что Романьоли будет выступать за «Спартак-2».
Портал Transfermarkt оценивает футболиста в 25 тысяч евро.
Ранее появилась информация о том, что «Спартак» просматривает игрока «Вольфсбурга».
Как всегда очень логично.
Как всегда очень логично.