Источник: «Спартак» близок к приобретению голкипера «Ромы»

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«Спартак» практически договорился о трансфере голкипера «Ромы» . Об этом в своём «твиттере» сообщил журналист Sky Sport Italia Маттео Моретто.

По данным источника, 20-летний вратарь в данный момент ожидает визу, чтобы вылететь в Москву для подписания контракта. Отмечается, что Романьоли будет выступать за «Спартак-2».

Портал Transfermarkt оценивает футболиста в 25 тысяч евро.

Ранее появилась информация о том, что «Спартак» просматривает игрока «Вольфсбурга».