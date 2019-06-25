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Источник: «Спартак» близок к приобретению голкипера «Ромы»

сегодня, 01:32

«Спартак» практически договорился о трансфере голкипера «Ромы» Андреа Романьоли. Об этом в своём «твиттере» сообщил журналист Sky Sport Italia Маттео Моретто.

По данным источника, 20-летний вратарь в данный момент ожидает визу, чтобы вылететь в Москву для подписания контракта. Отмечается, что Романьоли будет выступать за «Спартак-2».

Портал Transfermarkt оценивает футболиста в 25 тысяч евро.

Ранее появилась информация о том, что «Спартак» просматривает игрока «Вольфсбурга».

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Все комментарии
КЭТиК
КЭТиК
сегодня в 02:58
Какая-то дешёвка.
RMUKMU
RMUKMU
сегодня в 02:32
Правильно. Одна из трансферных целей Спартака на лето в условиях лимита это иностранец на единственную позицию на которую без проблем можно взять качественного россиянина.
Как всегда очень логично.
Принц тарасовский
Принц тарасовский
сегодня в 02:00
Спрашивается - зачем?
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