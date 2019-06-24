Зе Луиш перейдет в китайский клуб, а не в «Порту»

сегодня, 20:36

Нападающий «Спартака» твердо решил покинуть российский клуб.

Это связано как с потерей мотивации форварда, так и с покупкой Эсекьеля Понсе - прямого конкурента африканца по позиции.

При этом Зе Луиш вряд ли перейдет в «Порту». Португальцы готовы заплатить за игрока не более 7 млн евро. В то же время к футболисту есть интерес из Китая, куда он, скорее всего, и уедет. С клубом из Поднебесной «Спартак» начнет торги от 10-12 млн евро. Гораздо лучшие условия китайцы способны предложить и лично игроку.

Зе Луиш выступает за «Спартак» с 2015 года. Всего 28-летний футболист провел в составе москвичей 109 матчей во всех турнирах, забив 35 мячей и отдав 25 голевых передач.