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Зе Луиш перейдет в китайский клуб, а не в «Порту»

сегодня, 20:36

Нападающий «Спартака» Зе Луиш твердо решил покинуть российский клуб.

Это связано как с потерей мотивации форварда, так и с покупкой Эсекьеля Понсе - прямого конкурента африканца по позиции.

При этом Зе Луиш вряд ли перейдет в «Порту». Португальцы готовы заплатить за игрока не более 7 млн евро. В то же время к футболисту есть интерес из Китая, куда он, скорее всего, и уедет. С клубом из Поднебесной «Спартак» начнет торги от 10-12 млн евро. Гораздо лучшие условия китайцы способны предложить и лично игроку.

Зе Луиш выступает за «Спартак» с 2015 года. Всего 28-летний футболист провел в составе москвичей 109 матчей во всех турнирах, забив 35 мячей и отдав 25 голевых передач.

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Все комментарии
МКС
МКС
   104 / 654
сегодня в 22:27
Че там бомжи визжат о поднебесной?

Да и кабылы им вторят

А куда подевались Халк да Армейская красотка с косичками?
ABir
ABir
   342 / 654
сегодня в 22:27
Жаль если уйдёт, грозная сила на втором этаже наводила страх на соперников. Да и в обороне при стандартах не отбывал номер.
Литейный 4
Литейный 4
   1 / 654
сегодня в 22:25
Пущай посидит на китайской лавке. Там ему место. Гыгыгы
25процентный клоун
25процентный клоун
   3 / 654
сегодня в 22:21
жаль он не сможет оттуда забивать хаму самолетному((
Михаил Славнов
Михаил Славнов
   54 / 654
сегодня в 22:18
Пусть китайцев веселит.
oFANATo
oFANATo ответил Jum13
   63 / 654
сегодня в 22:12
Что такое? Парящее полено не подошло португальцам?
Скорее всего вовремя одумались.
Шуnя771
Шуnя771
   40 / 654
сегодня в 22:04
Там ему и место!
25процентный клоун
25процентный клоун ответил Красно Синий воин
   3 / 654
сегодня в 22:01
давай про поклонников Головина,он то перешел,а эти глоры вангуют
Байкал-38
Байкал-38
   15 / 654
сегодня в 21:52
Прикольно! Что теперь будут говорить спартачи когда из их клуба в Китай уезжают?
Jum13
Jum13
   31 / 654
сегодня в 21:51
Что такое? Парящее полено не подошло португальцам?
Novograd
Novograd
   291 / 654
сегодня в 21:40
после донного чемпа какой порту
спартак 1987
спартак 1987
   283 / 654
сегодня в 21:32
что-то на утятину больше похоже. Зе Луиш потерял в Спартаке мотивацию? да если бы она была у Кобо- Вердца он со своими природными данными давно бегал бы в нападении за челси или мю. не верится, что подруга Зе сильно горит желанием пожить 3 - 4 года в Китае, да и он скорее всего хочет в порту...если игрок собирается уходить, значит нужно продавать, может на поле просто начать валять дурака
25процентный клоун
25процентный клоун
   3 / 654
сегодня в 21:28
Удачи Зе
Красно Синий воин
Красно Синий воин
   24 / 654
сегодня в 21:26
Многие поклонники «драконов» не испытывают симпатии к форварду «красно-белых», а отдельные фанаты португальского суперклуба даже запустили петицию с требованием не покупать Зе Луиша. В свете этого, нежелание «спартака» идти на компромисс вызывает облегчение среди болельщиков «Порту».

CsarCos10075560
– Надеюсь, что «спартак» потребует 100 миллионов, дабы «Порту» никогда не купил это дерево!

SandraT45405528
– Просто смешно, что в «Порту» вообще задумались о том, чтобы подписать Зе Луиша.

Furabilhas1
– Спасибо тебе, « спартак». Но я думаю, что за кривоногого Зе Луиша стоит повысить ставки до 50 миллионов.

Lascasas1893
– Надеюсь, что этот трансфер не будет оформлен, ведь для того, чтобы оправдать свою цену, Зе Луиш должен будет принести нам три чемпионства.

agmds211
– Как это вообще возможно, что «Порту» заплатит за Зе Луиша 10 миллионов?

Luis Marques
– Надеюсь, что «спартак» отвергнет все предложения по Зе Луишу. Это будет только во благо нашему «Порту».

Ana Borges
– Пусть «спартак» продолжит нам отказывать.

Mahomed Nauchad
– Отказ «спартака» продать Зе Луиша – лучшая новость по этому трансферному делу.

Nuno Vilaça
– Даже не хочу верить, что наше руководство собирается купить это бревно по имени Зе Луиш.
ДАША Д
ДАША Д
   191 / 654
сегодня в 21:18
И правильно, что в Китай.
cska plus
cska plus
   4 / 654
сегодня в 21:14
Через год и из Китая вытворят, вот чем заканчивается пребывание в тарасовке.
Serg_Diamond
Serg_Diamond
   83 / 654
сегодня в 21:14
Кто бы сомневался...
Красно Синий воин
Красно Синий воин
   24 / 654
сегодня в 21:13
Владимир_Спартак
Владимир_Спартак
   47 / 654
сегодня в 21:13
Вслед за Халком...) 😊. Лазурные из болот протоптали туда дорожку... 😁))
Литейный 4
Литейный 4
   1 / 654
сегодня в 21:11
Зулус решил свалить пораньше, пока не начались игры Лиги Европы. Умно поступил, чтобы не позориться. Гыгыгы
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
   12 / 654
сегодня в 21:09
Китайцы не жадные, они эти евробаксы в каждом подвале печатают...
Литейный 4
Литейный 4
   1 / 654
сегодня в 21:08
Ожидание Порту, действительность неизвестный китайский клуб второй лиги любителей. Гыгыгы
ermak6848
ermak6848
   138 / 654
сегодня в 21:03
рисовой каши покушает вдоволь....
Ravshan878
Ravshan878
   21 / 654
сегодня в 21:01
Да принципы .) Китай или Катар.
Мани no problem. Я думаю ещё про нег услышием.
Сп62
Сп62
   232 / 654
сегодня в 20:54
Парень талантливый, не пропадёт. А Спартаку его будет не хватать.
drug01
drug01
   81 / 654
сегодня в 20:52
Годен только Китай!
Faustello
Faustello
   5 / 654
сегодня в 20:48
Зулус посмотрел по карте и решил подальше от Федуна смыться ))
particular
particular
   6 / 654
сегодня в 20:47
Нападающий с невысоким КПД и игрок с потерянной мотивацией, будет, возможно, нарасхват... Но не в Порту и ему подобных..:))
311
311
   28 / 654
сегодня в 20:46
Кто-то поверил, что зулус нужен Порту? Китайские аутсайдеры ещё куда ни шло!)
parallels
parallels
   13 / 654
сегодня в 20:46
какое дно - продать игрока в китай дешевле двадцатки хотя бы. это спартак)
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