Зе Луиш перейдет в китайский клуб, а не в «Порту»

Нападающий «Спартака» Зе Луиш твердо решил покинуть российский клуб.
Это связано как с потерей мотивации форварда, так и с покупкой Эсекьеля Понсе - прямого конкурента африканца по позиции.
При этом Зе Луиш вряд ли перейдет в «Порту». Португальцы готовы заплатить за игрока не более 7 млн евро. В то же время к футболисту есть интерес из Китая, куда он, скорее всего, и уедет. С клубом из Поднебесной «Спартак» начнет торги от 10-12 млн евро. Гораздо лучшие условия китайцы способны предложить и лично игроку.
Зе Луиш выступает за «Спартак» с 2015 года. Всего 28-летний футболист провел в составе москвичей 109 матчей во всех турнирах, забив 35 мячей и отдав 25 голевых передач.
Да и кабылы им вторят
А куда подевались Халк да Армейская красотка с косичками?
Да и кабылы им вторят
А куда подевались Халк да Армейская красотка с косичками?
CsarCos10075560
– Надеюсь, что «спартак» потребует 100 миллионов, дабы «Порту» никогда не купил это дерево!
SandraT45405528
– Просто смешно, что в «Порту» вообще задумались о том, чтобы подписать Зе Луиша.
Furabilhas1
– Спасибо тебе, « спартак». Но я думаю, что за кривоногого Зе Луиша стоит повысить ставки до 50 миллионов.
Lascasas1893
– Надеюсь, что этот трансфер не будет оформлен, ведь для того, чтобы оправдать свою цену, Зе Луиш должен будет принести нам три чемпионства.
agmds211
– Как это вообще возможно, что «Порту» заплатит за Зе Луиша 10 миллионов?
Luis Marques
– Надеюсь, что «спартак» отвергнет все предложения по Зе Луишу. Это будет только во благо нашему «Порту».
Ana Borges
– Пусть «спартак» продолжит нам отказывать.
Mahomed Nauchad
– Отказ «спартака» продать Зе Луиша – лучшая новость по этому трансферному делу.
Nuno Vilaça
– Даже не хочу верить, что наше руководство собирается купить это бревно по имени Зе Луиш.
CsarCos10075560
– Надеюсь, что «спартак» потребует 100 миллионов, дабы «Порту» никогда не купил это дерево!
SandraT45405528
– Просто смешно, что в «Порту» вообще задумались о том, чтобы подписать Зе Луиша.
Furabilhas1
– Спасибо тебе, « спартак». Но я думаю, что за кривоногого Зе Луиша стоит повысить ставки до 50 миллионов.
Lascasas1893
– Надеюсь, что этот трансфер не будет оформлен, ведь для того, чтобы оправдать свою цену, Зе Луиш должен будет принести нам три чемпионства.
agmds211
– Как это вообще возможно, что «Порту» заплатит за Зе Луиша 10 миллионов?
Luis Marques
– Надеюсь, что «спартак» отвергнет все предложения по Зе Луишу. Это будет только во благо нашему «Порту».
Ana Borges
– Пусть «спартак» продолжит нам отказывать.
Mahomed Nauchad
– Отказ «спартака» продать Зе Луиша – лучшая новость по этому трансферному делу.
Nuno Vilaça
– Даже не хочу верить, что наше руководство собирается купить это бревно по имени Зе Луиш.
Мани no problem. Я думаю ещё про нег услышием.
Мани no problem. Я думаю ещё про нег услышием.