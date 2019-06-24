ГлавнаяНовости

«Спартак» просматривает полузащитника «Вольфсбурга» Баду

вчера, 23:07

«Спартак» сообщил, что на сборах команды в Австрии присутствует 22-летний немецкий полузащитник из «Вольфсбурга» Кенту Баду. Игрок находится на просмотре у «красно-белых».

Баду может сыграть на обоих флангах в обороне и полузащите. Ранее хавбек привлекался в юношескую и молодежную сборные Германии.

Также сообщается, что защитник «Спартака» Сальваторе Боккетти остался в Москве и занимается индивидуально. Скорее всего, итальянец команду покинет.

Все новости
Поделиться
Другие материалы по теме
СлухиЗе Луиш перейдет в китайский клуб, а не в «Порту»
Вчера, 20:36 Комментарии44
СлухиГлушаков может перейти в «Рубин»
Вчера, 20:17 Комментарии30
В «Крыльях Советов» подтвердили, что Д. Комбаров поедет на сбор
Вчера, 15:45 Комментарии12
Гендиректор «Ахмата»: «Переговоров по Глушакову не ведем»
Вчера, 15:05 Комментарии8
СлухиД. Комбаров присоединится к «Крыльям Советов» на сборе
Вчера, 14:31 Комментарии13
«Ищу работу» - Глушаков открыт для предложений
Вчера, 14:12 ФотоКомментарии92
Обсудить
Сортировать
Все комментарии
wingback
wingback
   92 / 654
сегодня в 00:44
Ну, опять Африка...
allemz
allemz
   68 / 654
вчера в 23:58
Показалось:
«Спартак» просматривает полузащитника «Вольфсбурга» на Баду.
Jum13
Jum13 ответил Charismatic
   28 / 654
вчера в 23:46
Это и цвет цска, и, в скором времени цвет Зенитки))
Оправдвайся
Charismatic
Charismatic ответил Jum13
   431 / 654
вчера в 23:33
Фратрия одобряет - цвет спартаковский
Это и цвет цска, и, в скором времени цвет Зенитки))
Vave666
Vave666
вчера в 23:30
На Баду))
Jum13
Jum13
   28 / 654
вчера в 23:24
Фратрия одобряет - цвет спартаковский
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 
Rambler's Top100