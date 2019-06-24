«Спартак» просматривает полузащитника «Вольфсбурга» Баду

вчера, 23:07

«Спартак» сообщил, что на сборах команды в Австрии присутствует 22-летний немецкий полузащитник из «Вольфсбурга» . Игрок находится на просмотре у «красно-белых».

Баду может сыграть на обоих флангах в обороне и полузащите. Ранее хавбек привлекался в юношескую и молодежную сборные Германии.

Также сообщается, что защитник «Спартака» остался в Москве и занимается индивидуально. Скорее всего, итальянец команду покинет.