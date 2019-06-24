«Спартак» просматривает полузащитника «Вольфсбурга» Баду

«Спартак» сообщил, что на сборах команды в Австрии присутствует 22-летний немецкий полузащитник из «Вольфсбурга» Кенту Баду. Игрок находится на просмотре у «красно-белых».
Баду может сыграть на обоих флангах в обороне и полузащите. Ранее хавбек привлекался в юношескую и молодежную сборные Германии.
Также сообщается, что защитник «Спартака» Сальваторе Боккетти остался в Москве и занимается индивидуально. Скорее всего, итальянец команду покинет.
«Спартак» просматривает полузащитника «Вольфсбурга» на Баду.
«Спартак» просматривает полузащитника «Вольфсбурга» на Баду.