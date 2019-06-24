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Глушаков может перейти в «Рубин»

сегодня, 20:17

Бывший капитан «Спартака» Денис Глушаков может продолжить карьеру в «Рубине».

Казанский клуб готов предложить россиянину зарплату в размере 3 млн рублей в месяц - это в 6 раз меньше того, что Глушаков получал в «Спартаке», однако почти в три раза больше, чем средняя зарплата в «Рубине». При этом молодые игроки казанцев зарабатывают меньше тысячи евро в месяц.

Сам футболист сегодня заявил, что активно ищет работу.

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Все комментарии
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
   12 / 654
сегодня в 22:21
Да они там нищеброды! 3 лимона, да еще деревянными, Глушак же с голоду помрет...
Leha-ha50
Leha-ha50
   10 / 654
сегодня в 22:16
Казань весь шлак подбирают, похоже туркмен в обратный путь собирается : ФНЛ , ПФЛ - зона Урал - Поволжье!!!
Шуnя771
Шуnя771
   40 / 654
сегодня в 22:07
Ближе к китайской ФНЛ)
25процентный клоун
25процентный клоун
   3 / 654
сегодня в 22:07
ну это уже ближе к моей годовой зарплате .....за пять лет
Сергей Саныч
Сергей Саныч
   8 / 654
сегодня в 22:06
Его будущее не греет.
Хоть в Тосно.
rubinovyi2
rubinovyi2
   126 / 654
сегодня в 22:06
Ну,если только сам себе будет зарплату платить.))))
STVA 1
STVA 1
   29 / 654
сегодня в 22:03
Нужен ли он Казани
drug01
drug01
   81 / 654
сегодня в 21:52
Рубин лучше чем Сочи!
mars6791
mars6791
   341 / 654
сегодня в 21:51
Вопрос в другом , а нужен ли теряющий форму игрок в рубине? Понятно что Рубину нужен лидер, но вопросов много по Глушакову.
Сергей Саныч
Сергей Саныч
   8 / 654
сегодня в 21:46
    cska plus
    cska plus
       4 / 654
    сегодня в 21:15
      Serg_Diamond
      Serg_Diamond
         83 / 654
      сегодня в 21:15
      Мне жалко молодых игроков Рубина, но не Глушакова
      борька
      борька
         71 / 654
      сегодня в 21:03
      Игрок по российским меркам хороший, как человек то же хортший, хотел делать добро, получил зло!
      Не делай добра, не получишь зла!
      311
      311
         28 / 654
      сегодня в 20:51
      Зачем татарам свинья в команде? Они же мусульмане!)
      Сп62
      Сп62
         232 / 654
      сегодня в 20:50
      Ещё не вечер. Будут и другие предложения. Так что "юмористы" запаситесь терпением и ждите.
      серый1925
      серый1925
         244 / 654
      сегодня в 20:49
      пошёл гов..тряс теперь орашат все клубы
      Faustello
      Faustello
         5 / 654
      сегодня в 20:46
      Шаман + Иуда = похороны Рубина
      Красно Синий воин
      Красно Синий воин
         24 / 654
      сегодня в 20:43
      Глушаков поменяет шило на мыло!
      Союзник противников
      Союзник противников
         51 / 654
      сегодня в 20:41
        Ravshan878
        Ravshan878
           21 / 654
        сегодня в 20:37
        Глушак по пути Казан возьмёт.Самые раз, там банщика не хватает.
        CSKA Rek
        CSKA Rek
        сегодня в 20:30
        ни кому не нужный кэп
        parallels
        parallels
           13 / 654
        сегодня в 20:27
        позор спартаку!
        particular
        particular
           6 / 654
        сегодня в 20:25
        Есть более титулованные и значимые для футбола игроки, чем Глушаков и все его телодвижения... Особенно, в главных новостях...
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