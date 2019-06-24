Глушаков может перейти в «Рубин»

сегодня, 20:17

Бывший капитан «Спартака» может продолжить карьеру в «Рубине».

Казанский клуб готов предложить россиянину зарплату в размере 3 млн рублей в месяц - это в 6 раз меньше того, что Глушаков получал в «Спартаке», однако почти в три раза больше, чем средняя зарплата в «Рубине». При этом молодые игроки казанцев зарабатывают меньше тысячи евро в месяц.

Сам футболист сегодня заявил, что активно ищет работу.