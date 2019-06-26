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Тиаго Силва: «Хочу завершить карьеру вовремя, чтобы не быть посмешищем»

сегодня, 07:26

Защитник «Пари Сен-Жермен» и сборной Бразилии Тиаго Силва в интервью клубной пресс-службе рассказал о своих планах на будущее. В сентябре ему исполнится 35 лет.

Надеюсь, что смогу принять решение повесить бутсы на гвоздь до того, как мои ноги начнут подводить меня. Я не хочу быть посмешищем на поле и однажды почувствовать, что не могу играть как раньше, а любой соперник может с лёгкостью выиграть дуэль со мной.

Я доволен своей карьерой. Она была успешной, и я хотел бы закончить на максимально возможной мажорной ноте. Мне нравится то, как Зинедин Зидан завершил карьеру сразу после чемпионата мира. В какой-то момент мне тоже придётся принять такое решение.

Я не вижу себя в роли функционера. Хочу быть рядом с полем, может, главным тренером или ассистентом. Буду смотреть как можно больше матчей. Хочу лучше познакомиться с различными футбольными школами, будь то французская, немецкая или итальянская.

Опираясь на мой игровой опыт, надеюсь, что однажды стану тренером.

Недавно о завершении игровой карьеры объявил экс-нападающий сборной Испании Фернандо Торрес.

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Все комментарии
kotmyshka
kotmyshka
   49 / 661
сегодня в 09:16
Очень правильно
oncha
oncha
   44 / 661
сегодня в 08:45
Очень верное решение.
Александр Гусев 1
Александр Гусев 1
сегодня в 08:26
Вы вкурсе но что бы накачаться и похудеть не нужно ходить в качалку или жрать химию. Опробовал лично и результат удивил: зa две недели убрал пивной живoт и скинул 10 кг, подкачал руки и спину.Тeпеpь и жeна захотeла пoпpобoвать, вeдь нe нужнo cидеть на диетaх и ходить в cпоpт зал и цена вoпpоca копeeчнaя. Вот подробно все описaно ---- http://спам/psblog
STVA 1
STVA 1
   26 / 661
сегодня в 08:03
Все правильно...
mihaluch
mihaluch
   41 / 661
сегодня в 07:53
Но посмешищем не будешь никогда,а вот пользу команде которую приносил уже не принесёшь.
cevin cigan
cevin cigan
   19 / 661
сегодня в 07:48
Всё верно-респект мужику! Многим игрочишкам давно пора "завязывать",а они никак не могут себе признаться,что уже не тянут и правда становятся клоунами.
cska plus
cska plus
   2 / 661
сегодня в 07:30
Красавчик, всему своё время.
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