Тиаго Силва: «Хочу завершить карьеру вовремя, чтобы не быть посмешищем»

Защитник «Пари Сен-Жермен» и сборной Бразилии в интервью клубной пресс-службе рассказал о своих планах на будущее. В сентябре ему исполнится 35 лет.

Надеюсь, что смогу принять решение повесить бутсы на гвоздь до того, как мои ноги начнут подводить меня. Я не хочу быть посмешищем на поле и однажды почувствовать, что не могу играть как раньше, а любой соперник может с лёгкостью выиграть дуэль со мной.

Я доволен своей карьерой. Она была успешной, и я хотел бы закончить на максимально возможной мажорной ноте. Мне нравится то, как Зинедин Зидан завершил карьеру сразу после чемпионата мира. В какой-то момент мне тоже придётся принять такое решение.

Я не вижу себя в роли функционера. Хочу быть рядом с полем, может, главным тренером или ассистентом. Буду смотреть как можно больше матчей. Хочу лучше познакомиться с различными футбольными школами, будь то французская, немецкая или итальянская.

Опираясь на мой игровой опыт, надеюсь, что однажды стану тренером.