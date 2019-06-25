Десайи: «Каждый хочет видеть у себя в команде такого игрока, как Погба»

Бывший игрок сборной Франции прокомментировал возможный переход полузащитника «Манчестер Юнайтед» в «Реал».

Каждый хочет видеть у себя в команде такого игрока, как Погба. Он великолепен, но нужно сначала понять, действительно ли Поль хочет в «Реал».

МЮ хочет, чтобы Погба прежде всего уважал их. В таком случае переход может произойти, это огромный бизнес.

Нужно ждать. Надеюсь, в итоге все будут довольны: Погба, «Манчестер Юнайтед» и «Реал». Вполне возможно, что Поль и останется.