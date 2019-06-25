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Десайи: «Каждый хочет видеть у себя в команде такого игрока, как Погба»

сегодня, 18:50

Бывший игрок сборной Франции Марсель Десайи прокомментировал возможный переход полузащитника «Манчестер Юнайтед» Поля Погба в «Реал».

Каждый хочет видеть у себя в команде такого игрока, как Погба. Он великолепен, но нужно сначала понять, действительно ли Поль хочет в «Реал».

МЮ хочет, чтобы Погба прежде всего уважал их. В таком случае переход может произойти, это огромный бизнес.

Нужно ждать. Надеюсь, в итоге все будут довольны: Погба, «Манчестер Юнайтед» и «Реал». Вполне возможно, что Поль и останется.

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Все комментарии
cevin cigan
cevin cigan
   22 / 665
сегодня в 19:18
Эх Марселюшка,в былые годы ты был на две головы сильнее погбуна! Только не на каркай его к нам в Реал!
Bavaria_M
Bavaria_M
   117 / 665
сегодня в 19:11
Откуда такие берутся? Что пугбун что неимар что дырка хе, ща от них все шарохатся будут как от прокаженых
kotmyshka
kotmyshka
   54 / 665
сегодня в 18:57
Вначале хочет, а потом...
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