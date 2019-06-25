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Тен Хаг: «Промес был лучшим в „Спартаке“, он может помочь „Аяксу“»

сегодня, 21:24

Главный тренер «Аякса» Эрик Тен Хаг прокомментировал покупку клубом полузащитника «Севильи» Квинси Промеса.

Голландец подписал с «Аяксом» пятилетний контракт.

Это, конечно, отличная новость. Карьера Промеса в самом разгаре, он по-прежнему голоден до побед. У Квинси большой опыт, он был игроком года в «Спартаке» и лучшим снайпером российской лиги. Кроме того, у него много матчей за сборную Нидерландов. Так что, думаю, он сможет кое-что привнести в игру «Аякса».

Я всегда поддерживал с ним связь. Все мы в клубе уверены, что Промес может помочь «Аяксу».

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Все комментарии
25процентный клоун
25процентный клоун
   4 / 666
сегодня в 22:36
"игрок года в рпл" в этом году испоганили полностью ,теперь всем подряд дают эту награду
No pupsiks
No pupsiks
   30 / 666
сегодня в 21:53
И там и там будет только позорить.
Принц тарасовский
Принц тарасовский
   25 / 666
сегодня в 21:51
Сравнивать спартак и Аякс не корректно.
Питер Ман
Питер Ман
   48 / 666
сегодня в 21:36
Что несет физрук вообще офигеть
Footbolista
Footbolista
   18 / 666
сегодня в 21:35
Руководство Аякса не учло мнение питерских диванных экспердов...это неслыханно!))...
Литейный 4
Литейный 4
   1 / 666
сегодня в 21:30
Для свиней он звезда, а в любом забугорном клубе полено, перепродающееся из клуба в клуб. Гыгыгы
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