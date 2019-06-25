Тен Хаг: «Промес был лучшим в „Спартаке“, он может помочь „Аяксу“»

Главный тренер «Аякса» прокомментировал покупку клубом полузащитника «Севильи» .

Голландец подписал с «Аяксом» пятилетний контракт.

Это, конечно, отличная новость. Карьера Промеса в самом разгаре, он по-прежнему голоден до побед. У Квинси большой опыт, он был игроком года в «Спартаке» и лучшим снайпером российской лиги. Кроме того, у него много матчей за сборную Нидерландов. Так что, думаю, он сможет кое-что привнести в игру «Аякса».

Я всегда поддерживал с ним связь. Все мы в клубе уверены, что Промес может помочь «Аяксу».