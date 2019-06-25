Роналдо отказался сравнивать Месси и Марадону

Легендарный бразильский игрок Роналдо в комментариях CNN не стал сравнивать и .

Вы можете закрыть глаза и наугад выбрать одного из них и будете уверены, что этот футболист забьет много голов. Это две футбольные суперзвезды. Я не собираюсь их сравнивать, потому что такие сравнения будут несправедливы. Очень сложно это сделать, учитывая, что речь идет об игроках разных поколений. Марадона играл уже довольно давно, но в любом случае, это два гения, которые навсегда останутся в истории футбола.