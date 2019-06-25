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Роналдо отказался сравнивать Месси и Марадону

сегодня, 20:16

Легендарный бразильский игрок Роналдо в комментариях CNN не стал сравнивать Диего Марадону и Лионеля Месси.

Вы можете закрыть глаза и наугад выбрать одного из них и будете уверены, что этот футболист забьет много голов. Это две футбольные суперзвезды. Я не собираюсь их сравнивать, потому что такие сравнения будут несправедливы. Очень сложно это сделать, учитывая, что речь идет об игроках разных поколений. Марадона играл уже довольно давно, но в любом случае, это два гения, которые навсегда останутся в истории футбола.

Ранее другой легендарный футболист Пеле выразил мнение, что Марадона намного лучше Месси. 

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Все комментарии
NGYRZ
NGYRZ
   81 / 664
сегодня в 21:10
Роналдо сам дал бы фору двум этим аргентинцам, особенно тому, что играет в нынешнее поколение.
raulmadrid_007
raulmadrid_007
   545 / 664
сегодня в 21:09
Роналдо>Месси+Марадона
STVA 1
STVA 1
   30 / 664
сегодня в 21:06
Роналдо сам хорош был .
cevin cigan
cevin cigan ответил Князю бан по барабану
   21 / 664
сегодня в 21:03
И неаполитанский середняк привёл к скудетто)
Дважды и Кубок УЕФА!
DXTK
DXTK ответил Князю бан по барабану
   187 / 664
сегодня в 21:01
Может быть, но моську бы он обгонял пешком. Аха-ха)
да да будь Марадона сейчас в Наполи твой Юве был бы под ними..... даже пешком уделал бы кабинет.
3ton
3ton
   168 / 664
сегодня в 21:00
Ща кефирные эксперты лежа на диване объяснят нам все ))
Князю бан по барабану
Князю бан по барабану ответил juvenale
   427 / 664
сегодня в 20:59
Марадонна это другой уровень....он не ходил в туалет по 20 раз за матч,а тащил сборную к кубку мира
И неаполитанский середняк привёл к скудетто)
DXTK
DXTK
   187 / 664
сегодня в 20:57
вот замете в очередной раз Месси с кем то сравнивают чаще с Марадоной, почему Роналду ни с кем не сравнивают? ответ как всегда прост, ни у кого из нормальных людей не придет в голову сравнивать отличного футболиста с заднипиводным португальцев, а восхищаться Пеналду могут только подобные ему.... скажи кто твой кумир и я скажу кто ты есть.
juvenale
juvenale
   36 / 664
сегодня в 20:56
Марадонна это другой уровень....он не ходил в туалет по 20 раз за матч,а тащил сборную к кубку мира
Князю бан по барабану
Князю бан по барабану ответил Zenit_84
   427 / 664
сегодня в 20:56
Марадона не потянул бы нынешние скорости
Может быть, но моську бы он обгонял пешком. Аха-ха)
Zenit_84
Zenit_84
   60 / 664
сегодня в 20:45
Марадона не потянул бы нынешние скорости
рус фан
рус фан
   167 / 664
сегодня в 20:41
Роналдо не стал давать оценок, хотя всем понятно что Пеле во многом прав.
Сергеевич вернулся1
Сергеевич вернулся1
   58 / 664
сегодня в 20:37
Два гнома, че их сравнивать..Один только пошире, но гениальны оба.
dzvinka
dzvinka
   38 / 664
сегодня в 20:35
решил не накликать на себя злобу сектантов всего мира))) тише едеш, дальше будеш.
Непотопляемый Князь
Непотопляемый Князь
   159 / 664
сегодня в 20:24
Тактично ушёл от ответа на вопрос. Не стал гнома унижать)
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