Киселеву в день вылета на сборы поставили диагноз острый аппендицит

Полузащитник «Крыльев Советов» Геннадий Киселев не смог вылететь с командой на сборы в Австрию, у футболиста был выявлен острый аппендицит. Об этом сообщает пресс-служба клуба.
В день вылета основной команды на сбор в Австрию у полузащитника Геннадия Киселева был установлен диагноз острый аппендицит. Сейчас игрок успешно прооперирован в клинике факультетской хирургии СамГМУ, и после небольшого восстановления он присоединится к команде на сборе.
Благодарим врачей за профессионализм и оперативную помощь игроку.