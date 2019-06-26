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Киселеву в день вылета на сборы поставили диагноз острый аппендицит

сегодня, 12:19

Полузащитник «Крыльев Советов» Геннадий Киселев не смог вылететь с командой на сборы в Австрию, у футболиста был выявлен острый аппендицит. Об этом сообщает пресс-служба клуба.

В день вылета основной команды на сбор в Австрию у полузащитника Геннадия Киселева был установлен диагноз острый аппендицит. Сейчас игрок успешно прооперирован в клинике факультетской хирургии СамГМУ, и после небольшого восстановления он присоединится к команде на сборе.

Благодарим врачей за профессионализм и оперативную помощь игроку.

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cska plus
cska plus
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сегодня в 12:25
Не беда но неприятно, здоровья парню.
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