Врач «Локомотива» сделал неутешительные прогнозы по травме Фарфана

Врач «Локомотива» Никита Карлицкий сообщил, что нападающий из-за травмы пропустит около полугода.

Пока информация уточняется, но травма серьезная. Диагноз сказать не могу, даже рабочий, но все серьезно. Сроки восстановления - в районе шести месяцев. Но есть еще много вопросов - мы не можем точно сказать, потому что у нас нет снимков.

Он должен прилететь - сейчас он отправится в Рим, а потом к нам. Пока не знаю, когда именно прилетит Фарфан, но в ближайшие дни. Когда он прилетит, будем разбираться. Пока мы говорим о примерных сроках восстановления, опираясь на данные, которые нам присылают дистанционно. Точные сроки сможем сказать, когда посмотрим его.