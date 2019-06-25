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Врач «Локомотива» сделал неутешительные прогнозы по травме Фарфана

сегодня, 11:32

Врач «Локомотива» Никита Карлицкий сообщил, что нападающий Джефферсон Фарфан из-за травмы пропустит около полугода.

Пока информация уточняется, но травма серьезная. Диагноз сказать не могу, даже рабочий, но все серьезно. Сроки восстановления - в районе шести месяцев. Но есть еще много вопросов - мы не можем точно сказать, потому что у нас нет снимков.

Он должен прилететь - сейчас он отправится в Рим, а потом к нам. Пока не знаю, когда именно прилетит Фарфан, но в ближайшие дни. Когда он прилетит, будем разбираться. Пока мы говорим о примерных сроках восстановления, опираясь на данные, которые нам присылают дистанционно. Точные сроки сможем сказать, когда посмотрим его.

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Все комментарии
Faustello
Faustello ответил сулейман шлагбаум 1
   6 / 658
сегодня в 11:58
И сезон еще не начался, а паровозы с конями уже в минусах. Здоровья и удачи Фарфану и Влашичу !
Так то Краснодар с двумя минусами Газик и Классон.
У Влашича помоему не серьёзная травма, но все же - все игроки травмировались в сборных...
Всем скорейшего возвращения! (по Классону говорят может даже карьеру закончить кресты и миниск одновременно)
сулейман шлагбаум 1
сулейман шлагбаум 1
   116 / 658
сегодня в 11:48
И сезон еще не начался, а паровозы с конями уже в минусах. Здоровья и удачи Фарфану и Влашичу !
25процентный клоун
25процентный клоун
   4 / 658
сегодня в 11:47
очень жаль,это потеря для рпл и лч,здоровья
cska plus
cska plus
   3 / 658
сегодня в 11:35
Ойойой, здоровья Фарфану!
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