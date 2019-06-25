Тренд июня в РПЛ: травмы игроков топ-клубов в сборных

сегодня, 21:00

«Краснодар» остался без двух лидеров, «Локо» потерял Фарфана, в ЦСКА молятся за здоровье Влашича. «Соккер.ру» рассказывает о футболистах, у которых не задался сезон.

Хотя, в условиях РПЛ сложно сказать: это не задался новый сезон или неудача случилась на финише прошлого, ведь у нас между двумя разными чемпионатами промежуток меньше, чем между двумя частями одного чемпионата. Футболисты, которым посчастливилось играть в национальных сборных, особенно, если речь идет о крупных турнирах вроде Копа Америка или молодежного Евро, обречены остаться без отпуска, ведь их партнеры уже дней десять как готовятся к новому сезону. Кому-то, к сожалению, придется ближайшие недели или даже месяцы заниматься по индивидуальной программе и смотреть на футбол со стороны.

«Зенит»

«Зенит» не терял игроков в июне, но есть потеря после отправки в сборную. Далер Кузяев получил травму мениска еще в марте, в матче отборочного цикла Евро-2020 Бельгия – Россия. Был заменен на 26-й минуте и с тех пор не появляется на поле. И хотя были новости о возобновлении тренировок с ограничениями, на днях стало известно, что Кузяев не сможет принять участие в сборах, похоже, это стало неожиданностью даже для Сергея Семака:

Маловероятно, что увидим Кузяева на сборах. У него проблемы со здоровьем, сейчас он проходит обследование. Съездил в Финляндию, потом поедет в Барселону, чтобы выбрать способ лечения. Пока сложно сказать насчет продолжительности его реабилитации. Эта новость, конечно, неприятно нас удивила. Но такое бывает — это профессиональный спорт. К сожалению, он не может принимать участие в сборах. О тяжести травмы и точных сроках мы узнаем чуть позже, когда у нас будет вся картина.

Хочется надеяться, что черная полоса закончится, и Далер не увязнет в хронических болячках, как его коллега Маркизио – еще один травмированный «Зенита». Только если Кузяев – это потеря, то на опытного итальянца тренерский штаб не особенно полагался, даже когда он был здоров.

«Локомотив»

Есть из-за чего грустить болельщикам «Локомотива», грустная новость пришла из-за океана: Джефферсон Фарфан получил травму колена, у него диагностировано отслоение хряща. Перуанцу потребуется операция, а на восстановление может уйти от шести до девяти месяцев. Да и сможет ли вернуться Фарфан на свой уровень, учитывая, что осенью ему исполнится 35 лет? Врач «Локомотива» Никита Карлицкий подтверждает серьезность ситуации:

Пока информация уточняется, но травма серьезная. Диагноз сказать не могу, даже рабочий, но все серьезно. Сроки восстановления - в районе шести месяцев. Но есть еще много вопросов - мы не можем точно сказать, потому что у нас нет снимков. Он должен прилететь - сейчас он отправится в Рим, а потом к нам. Пока не знаю, когда именно прилетит Фарфан, но в ближайшие дни. Когда он прилетит, будем разбираться. Пока мы говорим о примерных сроках восстановления, опираясь на данные, которые нам присылают дистанционно. Точные сроки сможем сказать, когда посмотрим его.

«Краснодар»

У «Краснодара» накануне дебюта в Лиге чемпионов лазарет забрал сразу двух лидеров. Оба получили травмы в расположении своих сборных. Виктора Классона мы не увидим на поле до конца календарного года, швед получил разрыв крестообразных связок в матче против испанцев за свою сборную. Юрий Газинский повредил плечо в контрольной игре с «Чертаново», хавбек прооперирован. Точные сроки восстановление неизвестны, но прогнозы тренеров далеки от оптимизма: Черчесов говорит о нескольких месяцах, а Мусаев о сроке до полугода. Это серьезнейшие потери, которые скажутся на внешнем облике команды.

ЦСКА

Новость с молодежного Евро заставила болельщиков ЦСКА вздрогнуть: последним действием Николы Влашича на турнире стал гол в ворота англичан, в этом же эпизоде хорватский полузащитник получил травму и покинул поле на носилках. К счастью, повреждение оказалось не слишком серьезным, о чем рассказал сам Никола:

Я ударил по мячу, игрок соперника подкатился, а мне не удалось убрать ногу. Я неудачно наступил на ногу и вывихнул лодыжку, которая уже беспокоила меня, из-за нее я пропустил несколько матчей в прошлом сезоне. Мне кажется, травма не настолько серьезная, насколько это могло показаться. В момент столкновения боль была острой, я хотел уйти с поля при помощи врачей, но судья попросил вынести меня на носилках. В ближайшие семь дней я отдохну дома, в Сплите, надеюсь восстановиться, набрать форму к началу чемпионата России.

С другой стороны, не может не беспокоить тот факт, что вновь досталось уже травмированной прежде лодыжке, даже если речь о мини-рецидиве, это настораживает. Нужно постоянное наблюдение за проблемным местом и профилактика. Удивительно, но в тот же день другой игрок ЦСКА – Щенников, на тренировке тоже получил травму лодыжки, и ему повезло меньше, чем Влашичу: у Георгия внутрисуставной перелом правой медиальной лодыжки. В зависимости от сложности восстановление займет от одного до трех месяцев. Так или иначе, начало нового сезона Щенников пропустит.

«Спартак»

Удивительно, но в кои-то веки в «Спартаке» нет травмированных. Это очень необычная ситуация для «красно-белых». Все игроки допущены к тренировкам и уже занимаются в Австрии, где завтра возьмут старт в Кубке Париматч Премьер.