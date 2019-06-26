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Тимофеев и Комбаров подписали контракты с «Крыльями Советов»

сегодня, 17:21

Главный тренер «Крыльев Советов» Миодраг Божович сообщил, что самарский клуб уже подписал контракты с полузащитником «Спартака» Артемом Тимофеевым и бывшим защитником «красно-белых» Дмитрием Комбаровым.

И Тимофеев, и Комбаров уже подписали с командой контракты. Мы рассчитываем на них полноценно как на игроков «Крыльев Советов». Дима очень хороший человек. Он в команде почти со всеми знаком, так что сразу без проблем влился в коллектив. Никаких проблем нет. Артем в прошлом сезоне играл у нас, так что он, по сути, просто вернулся в свою команду. Оба они уже в расположении команды на сборе в Австрии.

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Все комментарии
Спартач-болельщик
Спартач-болельщик
   281 / 652
сегодня в 18:21
...ну и ладненько...
...двое пристроены , теперь за ГЛАВНЫМ действующим следим...
shlomo
shlomo
   52 / 652
сегодня в 18:13
Что то не понятная политика КС....собирают всякую.....кто играть то будет?
drug01
drug01
   76 / 652
сегодня в 18:11
Желаем удачи!
Томик
Томик
   150 / 652
сегодня в 17:53
На фоне того, что с Мелкадзе подписали контракт на 3 млн. и выкуплен Гулиев в Ростове - что то мне не смешно. Я бы лучше на Комбарова с Тимофеевым в команде смотрел.
cska plus
cska plus
   2 / 652
сегодня в 17:49
Погнали кнутами из хрющатника.
Чингачгук
Чингачгук
   79 / 652
сегодня в 17:37
Жалко КС, теперь постоянно позориться будут.
ошалевший
ошалевший
   265 / 652
сегодня в 17:36
ломовицких туда же,бакаева оставить
FILL3286
FILL3286 ответил Jum13
   28 / 652
сегодня в 17:25
Распродажа шлака в спартаке полным ходом!
В цска она прошла год назад!!!
Весь шлак Гинер убрал)))
FILL3286
FILL3286
   28 / 652
сегодня в 17:25
Правильно все!!
Скидывать левых нужно!
ДСА
ДСА
   96 / 652
сегодня в 17:24
Помариновали игроков, что бы те стали немного посговорчивее с зарплатой, и в итоге договорились.
Владимир_Спартак
Владимир_Спартак
   57 / 652
сегодня в 17:23
Ну и хорошо. Поиграют еще.
Jum13
Jum13
   32 / 652
сегодня в 17:22
Распродажа шлака в спартаке полным ходом!
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