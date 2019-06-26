Тимофеев и Комбаров подписали контракты с «Крыльями Советов»

Главный тренер «Крыльев Советов» сообщил, что самарский клуб уже подписал контракты с полузащитником «Спартака» и бывшим защитником «красно-белых» .

И Тимофеев, и Комбаров уже подписали с командой контракты. Мы рассчитываем на них полноценно как на игроков «Крыльев Советов». Дима очень хороший человек. Он в команде почти со всеми знаком, так что сразу без проблем влился в коллектив. Никаких проблем нет. Артем в прошлом сезоне играл у нас, так что он, по сути, просто вернулся в свою команду. Оба они уже в расположении команды на сборе в Австрии.