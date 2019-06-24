вчера, 23:13

Голкипер «Локомотива» Гильерме снизил требования по зарплате по новому контракту. Изначально игрок настаивал на зарплате в 3 миллиона евро за сезон, в то время как клуб был готов платить 1,9 млн евро в год. Теперь же 33-летний вратарь согласен на гонорар в размере 2 миллионов евро за сезон.

Ранее сообщалось, что Гильерме может продолжить карьеру в «Спартаке».