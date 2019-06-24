Голкипер «Локомотива» Гильерме снизил требования по зарплате по новому контракту. Изначально игрок настаивал на зарплате в 3 миллиона евро за сезон, в то время как клуб был готов платить 1,9 млн евро в год. Теперь же 33-летний вратарь согласен на гонорар в размере 2 миллионов евро за сезон.
Ранее сообщалось, что Гильерме может продолжить карьеру в «Спартаке».
Это на самом деле прецедент, что будет, если направо и налево и дальше раздавать паспорта посредственным легам.
Это на самом деле прецедент, что будет, если направо и налево и дальше раздавать паспорта посредственным легам.