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Гильерме снизил требования по зарплате

вчера, 23:13

Голкипер «Локомотива» Гильерме снизил требования по зарплате по новому контракту. Изначально игрок настаивал на зарплате в 3 миллиона евро за сезон, в то время как клуб был готов платить 1,9 млн евро в год. Теперь же 33-летний вратарь согласен на гонорар в размере 2 миллионов евро за сезон.

Ранее сообщалось, что Гильерме может продолжить карьеру в «Спартаке».

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Все комментарии
Hesus_4erez_us
Hesus_4erez_us ответил Так Себе Аналитик
   453 / 654
вчера в 23:27
Что же за ересь
Так Себе Аналитик
Так Себе Аналитик
   9 / 654
вчера в 23:25
Вот что лимит делает, 33-летний посредственный вратарь шантажом занимается только из-за паспорта. По европейским меркам ему и ляма никто не даст.

Это на самом деле прецедент, что будет, если направо и налево и дальше раздавать паспорта посредственным легам.
Jeck Denielse
Jeck Denielse
   11 / 654
вчера в 23:21
Наконец то понял....что итоговые 14:0 с Казахстаном,СанМарино и Кипром - не повод требовать 3 млн....)))
Footbolista
Footbolista
   19 / 654
вчера в 23:15
Значит останется в Локо...
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