«Фрайбург» приобрел корейского форварда «Дижона»

Корейский форвард Чхан-Хун Квон, как и ожидалось, продолжит карьеру в Бундеслиге. 24-летний футболист пополнил ряды «Фрайбурга». По информации прессы, стоимость трансфера составила 3 млн евро.
Ранее Чхан-Кун представлял цвета «Дижона». За французский клуб он провел 68 матчей, забил 15 голов и отдал 4 результативные передачи.
Herzlich Willkommen, Changhoon #Kwon! 👋🇰🇷 Der 24-Jährige kommt vom @DFCO_Officiel zum #SCF— SC Freiburg (@scfreiburg) 28 июня 2019 г.
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📸 Achim Keller pic.twitter.com/q6dWqOIXNF