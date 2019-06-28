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«Фрайбург» приобрел корейского форварда «Дижона»

сегодня, 15:51

Корейский форвард Чхан-Хун Квон, как и ожидалось, продолжит карьеру в Бундеслиге. 24-летний футболист пополнил ряды «Фрайбурга». По информации прессы, стоимость трансфера составила 3 млн евро.

Ранее Чхан-Кун представлял цвета «Дижона». За французский клуб он провел 68 матчей, забил 15 голов и отдал 4 результативные передачи.

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