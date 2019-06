«Спортинг» подписал игрока «Ливерпуля»

Пресс-служба «Ливерпуля» сообщила о переходе полузащитника в лиссабонский «Спортинг».

В минувшем сезоне 19-летний хавбек принял участие в 14 матчах молодёжного чемпионата Англии, забил 8 голов и сделал 5 результативных передач, на его счету также 4 забитых мяча и 3 голевых передачи в 6 играх Юношеской лиги УЕФА .

Rafael Camacho has completed a permanent transfer to @Sporting_CP.



Everybody at # LFC wishes Rafael the best of luck at his new club. https://t.co/Sn3DHMFgyk

