Лукаку сегодня обсудит с Сульшером свой уход из МЮ

вчера, 19:32

Нападающий «Манчестер Юнайтед» сегодня планирует провести встречу с и обсудить с ним свое будущее в клубе.

Напомним, что игрок желает покинуть «Манчестер Юнайтед» и перейти в миланский «Интер».