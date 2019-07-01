Лукаку сегодня обсудит с Сульшером свой уход из МЮ

Нападающий «Манчестер Юнайтед» Ромелу Лукаку сегодня планирует провести встречу с Оле-Гуннаром Сульшером и обсудить с ним свое будущее в клубе.
Напомним, что игрок желает покинуть «Манчестер Юнайтед» и перейти в миланский «Интер».
Нападающий «Манчестер Юнайтед» Ромелу Лукаку сегодня планирует провести встречу с Оле-Гуннаром Сульшером и обсудить с ним свое будущее в клубе.
Напомним, что игрок желает покинуть «Манчестер Юнайтед» и перейти в миланский «Интер».
Расставание - это наилучший вариант для МЮ!!!
Расставание - это наилучший вариант для МЮ!!!