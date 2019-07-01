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Лукаку сегодня обсудит с Сульшером свой уход из МЮ

вчера, 19:32

Нападающий «Манчестер Юнайтед» Ромелу Лукаку сегодня планирует провести встречу с Оле-Гуннаром Сульшером и обсудить с ним свое будущее в клубе.

Напомним, что игрок желает покинуть «Манчестер Юнайтед» и перейти в миланский «Интер».

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Все комментарии
Leha-ha50
Leha-ha50
   12 / 686
сегодня в 00:25
А я то думал, что все уже давно решено?!?
Расставание - это наилучший вариант для МЮ!!!
sir_Alex
sir_Alex
   33 / 686
вчера в 23:09
Скорее бы уже!
Питер Ман
Питер Ман
   62 / 686
вчера в 20:25
Даже зулусы бегут из мю
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