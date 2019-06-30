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В Испании появился клуб под названием «Плоская Земля»

30 июня 2019, 15:48

Футбольный клуб «Мостолес Баломпье», который выступает в четвертом по силе дивизионе Испании, официально сменил название на ФК «Плоская Земля» (Flat Earth F.C.).

Президент клуба Хави Повес прокомментировал данное решение следующим образом:

Мы рождены, чтобы объединить голоса миллионов последователей движения за плоскую Землю, а также всех, кто ищет ответы.

Футбол является самым популярным видом спорта и оказывает наибольшее влияние во всём мире. Создание клуба, посвящённого этому движению, является лучшим способом постоянного присутствия в средствах массовой информации.

ФК «Плоская Земля» — первый футбольный клуб, чьи болельщики объединены самой важной вещью — идеей.

Напомним, что недавно «Терек» был переименован в ФК «Ахмат».

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Все комментарии
BAHbKA BCTAHbKA
BAHbKA BCTAHbKA ответил Шишанутый
   181 / 686
вчера в 15:15
В таком случае Ювентус надо переименовать в Ювентус.
Vave666
Vave666 ответил Happyboy Barca
   503 / 686
вчера в 00:57
че там? красавице хорошо в дали от Месси? еще бы, хоть каждый год будет выигрывать чемпионаты , а то за 10 лет в испании 2 ЛЛ
А чтобы ты выбрал?? 8 чемпионств в Испании или 5 кубков ЛЧ??
BagioR
BagioR
   378 / 686
30 июня в 23:08
Играть будут плоским мячом
C RONALDU 7
C RONALDU 7
30 июня в 20:27
Все правильно, земля то плоская.
RUONE
RUONE
30 июня в 20:22
твоя бывшая такая же плоская как и земля?
San Skra
San Skra
30 июня в 19:45
Человек прямым текстом говорит, что делается это все ради пиара. Жаль только, что для пиара он использует метод популизации идиотии. Жду российскую команду с названием "Американцы не были на Луне".
S.L.I.P.
S.L.I.P.
   283 / 686
30 июня в 19:26
Напишу комментарий, который не получит лайков, потому что не про Месси :)

Так то форма Земли зависит от скорости наблюдателя (преобразования Лоренца). Для протона, к примеру, летящего почти со скоростью света по направлению к Земле - наша планета плоская тарелка :)
Happyboy Barca
Happyboy Barca ответил Шишанутый
   70 / 686
30 июня в 18:14
А Барселону пора переменовывать в Мессилону. Сектантам все равно наплевать на клуб им важно только чтобы Месси хет трики Осасунам и Алавесам делал и пусть хоть Барса все трофеи проиграет но Месська выйграет Золотой бутсу то они будут рады а если еще и Фифа гному Золотой мячик подарит так вообще на седьмом небе от счастья! Культ поклонения гному.
че там? красавице хорошо в дали от Месси? еще бы, хоть каждый год будет выигрывать чемпионаты , а то за 10 лет в испании 2 ЛЛ
Шишанутый
Шишанутый
   26 / 686
30 июня в 17:14
А Барселону пора переменовывать в Мессилону. Сектантам все равно наплевать на клуб им важно только чтобы Месси хет трики Осасунам и Алавесам делал и пусть хоть Барса все трофеи проиграет но Месська выйграет Золотой бутсу то они будут рады а если еще и Фифа гному Золотой мячик подарит так вообще на седьмом небе от счастья! Культ поклонения гному.
Incredulous
Incredulous
   217 / 686
30 июня в 16:54
Душевнобольные тоже в футбол играть хотят.
Bavaria_N
Bavaria_N
   357 / 686
30 июня в 16:38
лол
Igo0rek
Igo0rek
   67 / 686
30 июня в 16:24
Куда скидывать деньги на лечение?
чемпионство с душком
чемпионство с душком
   229 / 686
30 июня в 16:17
    LOpp
    LOpp
       6 / 686
    30 июня в 16:15
    Ещё должны появится клубы Черепаха и Три слона.

    Zenit_84
    Zenit_84
       87 / 686
    30 июня в 16:05
    Сделайте в космос и посмотрите на землю
    Так Себе Аналитик
    Так Себе Аналитик
       10 / 686
    30 июня в 16:00
    Или лучше переименоваться в "Спартак-Чемпион" - идея такая же абсурдная, как плоская Земля, но так же до сих пор находит миллионы последователей)))
    Так Себе Аналитик
    Так Себе Аналитик
       10 / 686
    30 июня в 15:59
    Может, один известный клуб тоже переименуется в "Валероверы"? Или, скорее, "Каррероверы" уже теперь.
    Z. Kramer
    Z. Kramer
       76 / 686
    30 июня в 15:57
    Сектанты очередные.
    Морозовский
    Морозовский
       15 / 686
    30 июня в 15:56
    У нас, вот, "Плоское болото" не прокатит!
    drug01
    drug01
       69 / 686
    30 июня в 15:51
    Это хорошо!
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