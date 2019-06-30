В Испании появился клуб под названием «Плоская Земля»

Футбольный клуб «Мостолес Баломпье», который выступает в четвертом по силе дивизионе Испании, официально сменил название на ФК «Плоская Земля» (Flat Earth F.C.).
Президент клуба Хави Повес прокомментировал данное решение следующим образом:
Мы рождены, чтобы объединить голоса миллионов последователей движения за плоскую Землю, а также всех, кто ищет ответы.
Футбол является самым популярным видом спорта и оказывает наибольшее влияние во всём мире. Создание клуба, посвящённого этому движению, является лучшим способом постоянного присутствия в средствах массовой информации.
ФК «Плоская Земля» — первый футбольный клуб, чьи болельщики объединены самой важной вещью — идеей.
Напомним, что недавно «Терек» был переименован в ФК «Ахмат».
Так то форма Земли зависит от скорости наблюдателя (преобразования Лоренца). Для протона, к примеру, летящего почти со скоростью света по направлению к Земле - наша планета плоская тарелка :)
Так то форма Земли зависит от скорости наблюдателя (преобразования Лоренца). Для протона, к примеру, летящего почти со скоростью света по направлению к Земле - наша планета плоская тарелка :)