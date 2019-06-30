В Испании появился клуб под названием «Плоская Земля»

Футбольный клуб «Мостолес Баломпье», который выступает в четвертом по силе дивизионе Испании, официально сменил название на ФК «Плоская Земля» (Flat Earth F.C.).

Президент клуба Хави Повес прокомментировал данное решение следующим образом:

Мы рождены, чтобы объединить голоса миллионов последователей движения за плоскую Землю, а также всех, кто ищет ответы.

Футбол является самым популярным видом спорта и оказывает наибольшее влияние во всём мире. Создание клуба, посвящённого этому движению, является лучшим способом постоянного присутствия в средствах массовой информации.