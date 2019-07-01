Рабьо успешно прошел медобследование для «Ювентуса»

Полузащитник Адриен Рабьо успешно прошел медицинское обследование для «Ювентуса». Контракт с игроком будет подписан в самое ближайшее время.
Ранее сообщалось, что Рабьо подпишет с «Ювентусом» пятилетнее соглашение с заработной платой в 7 млн евро за сезон.
Почему в нике число дьявола?)
Если за цска болеешь, так и напиши, тогда и отвечать на вопросы не обязательно и так всё ясно будет.
Почему в нике число дьявола?)
Если за цска болеешь, так и напиши, тогда и отвечать на вопросы не обязательно и так всё ясно будет.