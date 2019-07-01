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Рабьо успешно прошел медобследование для «Ювентуса»

вчера, 19:22

Полузащитник Адриен Рабьо успешно прошел медицинское обследование для «Ювентуса». Контракт с игроком будет подписан в самое ближайшее время.

Ранее сообщалось, что Рабьо подпишет с «Ювентусом» пятилетнее соглашение с заработной платой в 7 млн евро за сезон.

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Все комментарии
Конь 666
Конь 666 ответил juvenale
   197 / 686
вчера в 23:05
Ювентус в этом году продал игроков только на 129 млн евро( и это только молодняк) - кальдара спинацолла роджерио мандрагора и тд
А купил? Рабьо не первый
juvenale
juvenale ответил Конь 666
   46 / 686
вчера в 23:01
Я знаю инвесторов и владельца Ювентуса. Мой вопрос был скорее про фэйр плей денежный..
Ювентус в этом году продал игроков только на 129 млн евро( и это только молодняк) - кальдара спинацолла роджерио мандрагора и тд
Конь 666
Конь 666 ответил juvenale
   197 / 686
вчера в 22:37
введи EXOR и почитай
Я знаю инвесторов и владельца Ювентуса. Мой вопрос был скорее про фэйр плей денежный..
Конь 666
Конь 666 ответил Верещагин
   197 / 686
вчера в 22:34
К тебе вопросы. Почему на аве панда, а зовёшься конь? Почему в нике число дьявола?) Если за цска болеешь, так и напиши, тогда и отвечать на вопросы не обязательно и так всё ясно будет.
Че за допрос!?)) в профиле видно за кого переживаю. Что ж теперь мне не интересоваться жизнью Юве?
Верещагин
Верещагин ответил Конь 666
   479 / 686
вчера в 21:32
Информативно ответил, ноу квесченз
К тебе вопросы. Почему на аве панда, а зовёшься конь?
Почему в нике число дьявола?)
Если за цска болеешь, так и напиши, тогда и отвечать на вопросы не обязательно и так всё ясно будет.
juvenale
juvenale ответил Конь 666
   46 / 686
вчера в 21:02
Информативно ответил, ноу квесченз
введи EXOR и почитай
Конь 666
Конь 666 ответил juvenale
   197 / 686
вчера в 20:21
у тебя забрали
Информативно ответил, ноу квесченз
juvenale
juvenale ответил Конь 666
   46 / 686
вчера в 20:14
Откуда бабло у Юве?
у тебя забрали
Конь 666
Конь 666
   197 / 686
вчера в 19:56
Откуда бабло у Юве?
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