Тумбакович - новый главный тренер сборной Сербии

вчера, 22:45

Новым главным тренером сборной Сербии стал 67-летний , как это и ожидалось. Условия контракта не сообщаются.

Тумбакович сменил на этом посту Младена Крстаича, который был уволен из-за неудовлетворительных результатов команды. Ранее Любиша работал со сборной Черногории, однако был уволен оттуда из-за отказа проводить матч против Косово.

Сербия занимает третье место в группе В в отборе к Евро-2020, набрав 4 очка в трех матчах. Следующий матч сербы проведут 7 сентября дома против Португалии.