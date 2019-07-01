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Тумбакович - новый главный тренер сборной Сербии

вчера, 22:45

Новым главным тренером сборной Сербии стал 67-летний Любиша Тумбакович, как это и ожидалось. Условия контракта не сообщаются.

Тумбакович сменил на этом посту Младена Крстаича, который был уволен из-за неудовлетворительных результатов команды. Ранее Любиша работал со сборной Черногории, однако был уволен оттуда из-за отказа проводить матч против Косово. 

Сербия занимает третье место в группе В в отборе к Евро-2020, набрав 4 очка в трех матчах. Следующий матч сербы проведут 7 сентября дома против Португалии.

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Bладимиp
Bладимиp
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вчера в 22:50
Удачи Тумбаковичу и сборной Сербии!
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