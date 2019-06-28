«Ноттингем» назначил нового тренера спустя 18 минут после увольнения О’Нила

«Ноттингем Форест» назвал имя нового главного тренера команды. Им стал Сабри Лямуши, ранее возглавлявший «Ренн» и сборную Кот-д’Ивуара.
Примечательно, что «Ноттингем Форест» объявил имя нового главного тренера спустя 18 минут после увольнения прежнего. Ранее команду возглавлял Мартин О’Нил.
думаю О Нилу тогда лучше какой-нибудь клуба АПЛ возглавить или Дерби каунти если Лэмпард уйдет в Челси.
PS вот на будущее Лэмпарду как поступают с легендами клубов.............
думаю О Нилу тогда лучше какой-нибудь клуба АПЛ возглавить или Дерби каунти если Лэмпард уйдет в Челси.
PS вот на будущее Лэмпарду как поступают с легендами клубов.............