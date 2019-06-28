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«Ноттингем» назначил нового тренера спустя 18 минут после увольнения О’Нила

сегодня, 17:23

«Ноттингем Форест» назвал имя нового главного тренера команды. Им стал Сабри Лямуши, ранее возглавлявший «Ренн» и сборную Кот-д’Ивуара.

Примечательно, что «Ноттингем Форест» объявил имя нового главного тренера спустя 18 минут после увольнения прежнего. Ранее команду возглавлял Мартин О’Нил.

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Все комментарии
DXTK
DXTK
   167 / 653
сегодня в 17:57
они там что? легенду клуба уволнять, который еще при Клафе играл и выводил скромный лестер в АПЛ и брал кубки......

думаю О Нилу тогда лучше какой-нибудь клуба АПЛ возглавить или Дерби каунти если Лэмпард уйдет в Челси.

PS вот на будущее Лэмпарду как поступают с легендами клубов.............
kotmyshka
kotmyshka
   61 / 653
сегодня в 17:33
подготовились
cska plus
cska plus
   2 / 653
сегодня в 17:31
ЗА ГО ВОР!
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