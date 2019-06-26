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Стало известно, кто станет главным тренером «Анжи»

сегодня, 19:32

Президент «Анжи» Осман Кадиев прокомментировал получение клубом лицензии на выступление в ПФЛ, а также рассказал, кто станет наставником команды.

Да, мы получили лицензию на выступление в ПФЛ, для меня это значит, что мы начинаем всё сначала. Перед нами поставлены условия, что мы в течение года должны погасить задолженности и всякие долги. У нас есть запрет на регистрацию игроков, «Анжи» будет играть молодежью, у нас остались ребята из академии. Нам никто не запрещает комплектовать команду игроками из академии. Сейчас футболисты почти все трудоустроились.

Где будет играть «Анжи»? Скорее всего, будем проводить матчи на «Анжи-Арене», где в прошлом сезоне матчи проводила молодежка «Анжи». Команду, скорее всего, возглавит главный тренер академии «Анжи» Магомедрасул Ахмедов.

Мне часто задают вопрос, собираюсь ли отдавать клуб, а кому? Если сегодня я не могу найти того, кто может помочь клубу хотя бы на 10% или на 50%, есть ли люди, кто может взять на 100% клуб? Отдавать кому попало клуб я не собираюсь, это всё равно, что закрыть клуб. Обсуждал ли новый вектор развития «Анжи» с Керимовым? Нет, я пока с ним не разговаривал.

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Все комментарии
beefs
beefs
   63 / 661
сегодня в 19:56
Что денег нет и на ПФЛ, о каком футболе тогда речь...
BenderBender
BenderBender
   260 / 661
сегодня в 19:55
Вот так. Не стали играть в фнл прошлый сезон, теперь сразу в пфл) это судьба.
cska plus
cska plus
   2 / 661
сегодня в 19:43
Всё под вопросом и никакой конкретики.
Zenit_84
Zenit_84
   67 / 661
сегодня в 19:37
Будут ли они играть?
ДАША Д
ДАША Д
   136 / 661
сегодня в 19:36
Чисто мазохист.
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