Стало известно, кто станет главным тренером «Анжи»

Президент «Анжи» Осман Кадиев прокомментировал получение клубом лицензии на выступление в ПФЛ , а также рассказал, кто станет наставником команды.

Да, мы получили лицензию на выступление в ПФЛ , для меня это значит, что мы начинаем всё сначала. Перед нами поставлены условия, что мы в течение года должны погасить задолженности и всякие долги. У нас есть запрет на регистрацию игроков, «Анжи» будет играть молодежью, у нас остались ребята из академии. Нам никто не запрещает комплектовать команду игроками из академии. Сейчас футболисты почти все трудоустроились.

Где будет играть «Анжи»? Скорее всего, будем проводить матчи на «Анжи-Арене», где в прошлом сезоне матчи проводила молодежка «Анжи». Команду, скорее всего, возглавит главный тренер академии «Анжи» Магомедрасул Ахмедов.

Мне часто задают вопрос, собираюсь ли отдавать клуб, а кому? Если сегодня я не могу найти того, кто может помочь клубу хотя бы на 10% или на 50%, есть ли люди, кто может взять на 100% клуб? Отдавать кому попало клуб я не собираюсь, это всё равно, что закрыть клуб. Обсуждал ли новый вектор развития «Анжи» с Керимовым? Нет, я пока с ним не разговаривал.