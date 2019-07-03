«Манчестер Сити» выкупил Родри у «Атлетико» за 70 млн евро

сегодня, 18:18

Пресс-служба «Атлетико» подтвердила, что «Манчестер Сити» заплатил отступные за полузащитника в размере 70 млн евро. Таким образом, контракт футболиста с «матрасниками», рассчитанный до 2023 года, был расторгнут.

В минувшем сезоне хавбек провел 34 матча в Ла Лиге, забил три гола и отдал одну результативную передачу. Также на его счету 8 игр в Лиге чемпионов и 4 - в Кубке Испании.