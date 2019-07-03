«Манчестер Сити» выкупил Родри у «Атлетико» за 70 млн евро

Пресс-служба «Атлетико» подтвердила, что «Манчестер Сити» заплатил отступные за полузащитника Родриго Эрнандеса в размере 70 млн евро. Таким образом, контракт футболиста с «матрасниками», рассчитанный до 2023 года, был расторгнут.
В минувшем сезоне хавбек провел 34 матча в Ла Лиге, забил три гола и отдал одну результативную передачу. Также на его счету 8 игр в Лиге чемпионов и 4 - в Кубке Испании.
Нет, не 50, но если около 100 - то скорей всего было что вспомнить
Нет, не 50, но если около 100 - то скорей всего было что вспомнить
И ответ твоему дружбану Ювенале, раз ему напрямую нельзя ответить:
Да, смотреть АПЛ не интересно. Вот 15 чемпионств Ювентуса подряд, вот где блин интрига
И ответ твоему дружбану Ювенале, раз ему напрямую нельзя ответить:
Да, смотреть АПЛ не интересно. Вот 15 чемпионств Ювентуса подряд, вот где блин интрига
Сити с такими трансферами будет доминировать в АПЛ еще лет 5 беспросветно.
Сити с такими трансферами будет доминировать в АПЛ еще лет 5 беспросветно.