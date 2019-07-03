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«Манчестер Сити» выкупил Родри у «Атлетико» за 70 млн евро

сегодня, 18:18

Пресс-служба «Атлетико» подтвердила, что «Манчестер Сити» заплатил отступные за полузащитника Родриго Эрнандеса в размере 70 млн евро. Таким образом, контракт футболиста с «матрасниками», рассчитанный до 2023 года, был расторгнут.

В минувшем сезоне хавбек провел 34 матча в Ла Лиге, забил три гола и отдал одну результативную передачу. Также на его счету 8 игр в Лиге чемпионов и 4 - в Кубке Испании.

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Все комментарии
Великий Государь
Великий Государь ответил allemz
сегодня в 21:20
Вот и подъехала замена Ферне! Насколько достойная, покажет время.
    Медив
    Медив ответил Эллочка
       152 / 695
    сегодня в 21:19
    после прихода в турин гея их болельщики стали скверными и капризными
    Может и правда стали:) Чуть больше обычного
    Великий Государь
    Великий Государь
    сегодня в 21:18
    Аха-ха), теперь фанат голубого мешка может молчать в тряпочку. Де Лигт за 70 это видите ли мешок, а 70 мультов за ноунейма это значит не мешок.)))
    Медив
    Медив ответил Bavaria_N
       152 / 695
    сегодня в 21:17
    привет. я николай. михаил позже подойдёт
    Привет, Николай:) Да, Михаил задерживается почему то
    Эллочка
    Эллочка ответил Медив
       72 / 695
    сегодня в 21:16
    В Англии у любого клуба из самого заштатного городка - славная футбольная история, со своими взлетами и падениями. И ответ твоему дружбану Ювенале, раз ему напрямую нельзя ответить: Да, смотреть АПЛ не интересно. Вот 15 чемпионств Ювентуса подряд, вот где блин интрига
      Медив
      Медив ответил nedved10
         152 / 695
      сегодня в 21:16
      Особенно славная она у челси и сити это точно.
      Такая же, как и у остальных. Если думаешь, что кто то добивался успеха без денег - так это очень редкие и кратковременные исключения. Выигрывает тот, кто богаче. Аксиома
      Bavaria_N
      Bavaria_N ответил Медив
         359 / 695
      сегодня в 21:16
      Нельзя, потому что все комменты замодерированы... Нет, не 50, но если около 100 - то скорей всего было что вспомнить
      привет. я николай. михаил позже подойдёт
      Bavaria_N
      Bavaria_N
         359 / 695
      сегодня в 21:15
      английские фанатики напали на итальяшек. у ювентуса славная история по договорнякам. это бесспорно. но и вы все знатные мешки. я бы первую шестерку команд опл вобще ликвидировал
      Медив
      Медив ответил juvenale
         152 / 695
      сегодня в 21:14
      а чего напрямую ответить нельзя))так у любого клуба ,которому больше 50 лет, следуя твоей логике, есть богатая история
      Нельзя, потому что все комменты замодерированы...
      Нет, не 50, но если около 100 - то скорей всего было что вспомнить
      allemz
      allemz
         70 / 695
      сегодня в 21:11
      Особенно славная у Ювентуса, достаточно одной картинки, чтобы описать ее.
      juvenale
      juvenale ответил Медив
         37 / 695
      сегодня в 21:10
      В Англии у любого клуба из самого заштатного городка - славная футбольная история, со своими взлетами и падениями. И ответ твоему дружбану Ювенале, раз ему напрямую нельзя ответить: Да, смотреть АПЛ не интересно. Вот 15 чемпионств Ювентуса подряд, вот где блин интрига
      а чего напрямую ответить нельзя))так у любого клуба ,которому больше 50 лет, следуя твоей логике, есть богатая история
      nedved10
      nedved10 ответил Медив
         304 / 695
      сегодня в 21:06
      В Англии у любого клуба из самого заштатного городка - славная футбольная история, со своими взлетами и падениями. И ответ твоему дружбану Ювенале, раз ему напрямую нельзя ответить: Да, смотреть АПЛ не интересно. Вот 15 чемпионств Ювентуса подряд, вот где блин интрига
      Особенно славная она у челси и сити это точно.
      Igo0rek
      Igo0rek ответил anyway
         63 / 695
      сегодня в 21:02
      очередные миллионы на ветер для очередного вылета в 1/4 в лч, голубой мешок верен себе...
      Уж не фанату Юнайтед, в чем-то упрекать Манчестер Сити xD
      Медив
      Медив ответил nedved10
         152 / 695
      сегодня в 21:01
      Арсенал Венгера был хорош вначале нулевых.
      В Англии у любого клуба из самого заштатного городка - славная футбольная история, со своими взлетами и падениями.
      И ответ твоему дружбану Ювенале, раз ему напрямую нельзя ответить:
      Да, смотреть АПЛ не интересно. Вот 15 чемпионств Ювентуса подряд, вот где блин интрига
      ATG
      ATG ответил da da da 1
      сегодня в 21:01
      поздравление Сити,шикарный игрок. Сити с такими трансферами будет доминировать в АПЛ еще лет 5 беспросветно.
      я бы не был так уверен )) 5 лет доминации в такой лиги мне кажется это слишком . Хотя 2 года уже доминруют
      Bavaria_N
      Bavaria_N
         359 / 695
      сегодня в 20:50
        Bavaria_N
        Bavaria_N
           359 / 695
        сегодня в 20:49
        бавария уже забрала лучшего игрока матрасов
        dzvinka
        dzvinka ответил Так Себе Аналитик
           27 / 695
        сегодня в 20:46
        Ну, это перебор, лучший игрок "Арсенала" Сашок, потом Обама и Торрейра... в этом сезоне Рэмзи, пожалуй, действительно 4-5 по пользе наравне с Папкой.
        да я тоже поржал в месте "Рэмзи - лучший игрок Арсенала")))
        Bavaria_N
        Bavaria_N
           359 / 695
        сегодня в 20:44
        английский мешок усилился игрочишкой уровня второй бундес лиги
        spartach091
        spartach091
           47 / 695
        сегодня в 20:43
          dzvinka
          dzvinka
             27 / 695
          сегодня в 20:41
          опачки, замена Фернандинье подьехала я так понимаю, или что это? не знаю этого игрока.
          anyway
          anyway
             290 / 695
          сегодня в 20:39
          очередные миллионы на ветер для очередного вылета в 1/4 в лч, голубой мешок верен себе...
          da da da 1
          da da da 1 ответил nedved10
             244 / 695
          сегодня в 20:35
          Можно хоть 5 составов набрать у мешка аура такая,но уровня того же МЮ времен Фергюсона сити никогда не достичь,ты их принижаешь,но болелы со стажем все прекрасно понимают их не обманишь.
          очнись,Сити уже лучший клуб в истории АПЛ,и сейчас лучший клуб Европы.)
          da da da 1
          da da da 1
             244 / 695
          сегодня в 20:34
          поздравление Сити,шикарный игрок.
          Сити с такими трансферами будет доминировать в АПЛ еще лет 5 беспросветно.
          nedved10
          nedved10 ответил allemz
             304 / 695
          сегодня в 20:28
          Лол, твои дьяволята за 6 лет потратили 1 млрд, не выстроив игру команды + ни одного титула АПЛ не смогли взять. А фарт Фергюсона закончился после ухода их легенды Ховарда Уэбба, хотя сам САФ для того времени тратил немало. Завязывай с футболом, смешно.
            Так Себе Аналитик
            Так Себе Аналитик ответил Kirill Erokhin
               12 / 695
            сегодня в 20:27
            Я бы не был так уверен, что Ливерпуль бы не победил бы Аякс в финале, все-таки они прошли Баварию и Барселону, и у Барсы был гандикап +3, который Ливерпуль отыграл, так что утверждение, что Ливерпулю против Аякса не видать ушастого, довольно спорное
            Да это чушь, там была бы резня и "Аякс" получил бы свои 4-5 голов. Он просто не смотрел на статистику "Аякса" в чемпионате и на то, что один Лукас Моура его уничтожил) У голландцев нулевая защита. Реально им просто тупо повезло, что сначала попался мертвый "Реал", а потом "Юве", в котором Аллегри дал дурака дома и стал на отбой играть.
            Kirill Erokhin
            Kirill Erokhin ответил Ron09
               365 / 695
            сегодня в 20:23
            вот он Гвардиола назло всем школьникам и хейтерам которые пророчили что не сможет выиграть что то в Англии говорили это не ЛаЛига и Бундеслига а он тихо мирно собирается третий раз подряд завоевать чемпионство. Клопп должен благодарить Тоттенхэм ведь если бы Тотен не попал чудом в финал не видать бы Ливеру ушастого...
            Я бы не был так уверен, что Ливерпуль бы не победил бы Аякс в финале, все-таки они прошли Баварию и Барселону, и у Барсы был гандикап +3, который Ливерпуль отыграл, так что утверждение, что Ливерпулю против Аякса не видать ушастого, довольно спорное
            nedved10
            nedved10 ответил juvenale
               304 / 695
            сегодня в 20:23
            хаха согласен, я бывало смотрел англ футбол в начале 00-х,реально интересно было ,но потом пришел чукча и стало вообще не интересно,а теперь еще катарская помойка появилась....В Англии два топ клуба с историей,это клуб из Ливерпуля и главный клуб Манчестера,ну еще по духу Арсенал,но там с ек беда
            Арсенал Венгера был хорош вначале нулевых.
            juvenale
            juvenale ответил nedved10
               37 / 695
            сегодня в 20:22
            Можно хоть 5 составов набрать у мешка аура такая,но уровня того же МЮ времен Фергюсона сити никогда не достичь,ты их принижаешь,но болелы со стажем все прекрасно понимают их не обманишь.
              nedved10
              nedved10
                 304 / 695
              сегодня в 20:20
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