«Ним» приобрел лучшего бомбардира чемпионата Македонии

«Ним» объявил о трансфере 22-летнего центрфорварда «Реновы» Влатко Стояновски. Футболист заключил с французским клубом контракт на три сезона. Стоимость трансфера составила порядка 1,5 млн евро.
Стояновски стал лучшим снайпером чемпионата Македонии. В минувшем сезоне форвард забил 18 голов в 31 матче местного чемпионата и отдал 5 результативных передач.
По слухам, на игрока также претендовали дортмундская «Боруссия» и «Трабзонспор».
Et si vous avez des problèmes de vue, on vous annonce l'arrivée de Vlatko Stojanovski pour les 3 prochaines saison.— Nîmes Olympique (@nimesolympique) 3 июля 2019 г.
Il portera le numéro 17.
Bienvenue Vlatko! pic.twitter.com/5VaITkBiz1
Ранее состав «Нима» покинул лучший ассистент чемпионата Франции Теджи Саванье.