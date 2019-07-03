«Ним» приобрел лучшего бомбардира чемпионата Македонии

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«Ним» объявил о трансфере 22-летнего центрфорварда «Реновы» . Футболист заключил с французским клубом контракт на три сезона. Стоимость трансфера составила порядка 1,5 млн евро.

Стояновски стал лучшим снайпером чемпионата Македонии. В минувшем сезоне форвард забил 18 голов в 31 матче местного чемпионата и отдал 5 результативных передач.

По слухам, на игрока также претендовали дортмундская «Боруссия» и «Трабзонспор».

Et si vous avez des problèmes de vue, on vous annonce l'arrivée de Vlatko Stojanovski pour les 3 prochaines saison.



Il portera le numéro 17.



Bienvenue Vlatko! pic.twitter.com/5VaITkBiz1 — Nîmes Olympique (@nimesolympique) 3 июля 2019 г.

Ранее состав «Нима» покинул лучший ассистент чемпионата Франции Теджи Саванье.