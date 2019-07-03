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«Ним» приобрел лучшего бомбардира чемпионата Македонии

сегодня, 17:13

«Ним» объявил о трансфере 22-летнего центрфорварда «Реновы» Влатко Стояновски. Футболист заключил с французским клубом контракт на три сезона. Стоимость трансфера составила порядка 1,5 млн евро.

Стояновски стал лучшим снайпером чемпионата Македонии. В минувшем сезоне форвард забил 18 голов в 31 матче местного чемпионата и отдал 5 результативных передач.

По слухам, на игрока также претендовали дортмундская «Боруссия» и «Трабзонспор».

Ранее состав «Нима» покинул лучший ассистент чемпионата Франции Теджи Саванье.

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Klaksvikar Itrottarselag
Klaksvikar Itrottarselag
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сегодня в 18:10
Ним не слабо зажёг в дебютный сезон. Повторить будет сложно, разве что Стояновски окажется гением.
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