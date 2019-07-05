«Зенит» продлил контракты с Кержаковым и Жирковым

сегодня, 13:30

«Зенит» объявил о продлении сотрудничества с двумя игроками: полузащитником и голкипером . Соглашения с обоими игроками рассчитано до конца сезона-2019/20.

Жирков за три с половиной года провел в составе «сине-бело-голубых» 79 матчей, забил 2 гола и отдал 9 результативных передач.

Кержаков провел за основной состав «Зенита» 20 матчей.

Напомним, что защитник Александр Анюков вошел в тренерский штаб петербургского клуба.