«Зенит» продлил контракты с Кержаковым и Жирковым

«Зенит» объявил о продлении сотрудничества с двумя игроками: полузащитником Юрием Жирковым и голкипером Михаилом Кержаковым. Соглашения с обоими игроками рассчитано до конца сезона-2019/20.
Жирков за три с половиной года провел в составе «сине-бело-голубых» 79 матчей, забил 2 гола и отдал 9 результативных передач.
Кержаков провел за основной состав «Зенита» 20 матчей.
Напомним, что защитник Александр Анюков вошел в тренерский штаб петербургского клуба.
Зенит молодец, выполняет обязательство по включению в состав доморощенных игроков.
Зенит молодец, выполняет обязательство по включению в состав доморощенных игроков.