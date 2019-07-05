ГлавнаяНовости

«Зенит» продлил контракты с Кержаковым и Жирковым

сегодня, 13:30

«Зенит» объявил о продлении сотрудничества с двумя игроками: полузащитником Юрием Жирковым и голкипером Михаилом Кержаковым. Соглашения с обоими игроками рассчитано до конца сезона-2019/20.

Жирков за три с половиной года провел в составе «сине-бело-голубых» 79 матчей, забил 2 гола и отдал 9 результативных передач.

Кержаков провел за основной состав «Зенита» 20 матчей.

Напомним, что защитник Александр Анюков вошел в тренерский штаб петербургского клуба.

Все новости
Поделиться
Другие материалы по теме
Официально«Тамбов» подписал бывшего капитана «Анжи»
Сегодня, 12:08 Комментарии5
ОфициальноТульский «Арсенал» купил румынского нападающего
Вчера, 23:48 ФотоКомментарии5
Официально«Зенит» купил бразильского защитника
Вчера, 23:01 ФотоКомментарии57
ОфициальноНападающий «Зенита» перешел в «Сочи»
Вчера, 19:11 Комментарии27
ОфициальноПортнягин перебрался в «Нижний Новгород»
Вчера, 17:20 Комментарии19
ОфициальноДядюн перешел в «Химки»
Вчера, 17:16 ФотоКомментарии2
Обсудить
Сортировать
Все комментарии
СаняШумок
СаняШумок ответил LOpp
сегодня в 14:03
Жиркову 35 лет, Кержакову 36 лет. Зенит молодец, выполняет обязательство по включению в состав доморощенных игроков.
эмммм...Кержакову то 32)))ты с братом его не путай)
Казанский
Казанский
   34 / 707
сегодня в 13:54
По лимиту два русских должны быть включены в заявку и зенит включает пенсионеров.НЕ все на нерусям,типа Маркизы платить на больничный
ziborock
ziborock ответил Gruznoff
   14 / 707
сегодня в 13:48
Зенит своих ветеранов не гонит, как свиньи притарасовские.
Во время семяизвержения из человека выходит около 200 миллионов сперматозоидов! Так вот Зенит как то резиновое изделие - там все поместятся!)))
Аксинья
Аксинья
   57 / 707
сегодня в 13:45
Выиграли конкуренцию у МАРКИЗА - вот что значит русский паспорт...
Так Себе Аналитик
Так Себе Аналитик ответил MACBARTON
   9 / 707
сегодня в 13:45
Брату Кержакова можно))
Да сам Керж последние годы тем же самым занимался, по сути, после ухода Шавы он только хуже играл, что и неудивительно, его успех связан с Шавой, который ему подносил на блюдечке голы. После возвращения в Россию только в "Динамо" достойно еще поиграл и все.
kastites
kastites
   92 / 707
сегодня в 13:41
Прекрасно
MACBARTON
MACBARTON ответил Так Себе Аналитик
   379 / 707
сегодня в 13:41
Миша, 10 матчей за 10 лет, парень не парится и при деньгах)
Брату Кержакова можно))
LOpp
LOpp
   10 / 707
сегодня в 13:37
Жиркову 35 лет, Кержакову 36 лет.
Зенит молодец, выполняет обязательство по включению в состав доморощенных игроков.
Gruznoff
Gruznoff
   206 / 707
сегодня в 13:35
Зенит своих ветеранов не гонит, как свиньи притарасовские.
FILL3289
FILL3289
   297 / 707
сегодня в 13:33
А с паредасом и забалотным?? Аль как?
Так Себе Аналитик
Так Себе Аналитик
   9 / 707
сегодня в 13:33
Миша, 10 матчей за 10 лет, парень не парится и при деньгах)
Begemott
Begemott
   88 / 707
сегодня в 13:31
Удачи обоим!
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 
Rambler's Top100