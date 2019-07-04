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Нападающий «Зенита» перешел в «Сочи»

сегодня, 19:11

Нападающий «Зенита» Дмитрий Полоз продолжит карьеру в «Сочи». Детали сделки не разглашаются.

Прошлый сезон 27-летний игрок провел на правах аренды в «Рубине». Еще недавно планировалось, что он перейдет в «Ростов».

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Все комментарии
серый1925
серый1925 ответил Николай 86
   566 / 694
сегодня в 20:21
"Детали сделки не разглашаются" Да знают все эти детали - мы вам игроков, вы нам 6 очков
жалкие коменты
Брулин
Брулин
   157 / 694
сегодня в 20:12
Осталось пристроить голодранца Зеболотного и 3-4 легионеров
Гавроша
Гавроша
   103 / 694
сегодня в 20:06
Может продали его?
RomzesRZN
RomzesRZN
   647 / 694
сегодня в 20:03
Уже можно говорить наверняка, что зеня чемпионат начнёт с 12 очками любезно предоставленными Оренбургом и Сочи.
161регион
161регион
   51 / 694
сегодня в 20:02
А может Курбан станет тренером сочи)))
Danila Selin
Danila Selin ответил TEREK_FOREVER
   473 / 694
сегодня в 20:00
Надо Сочи усилить Заболотным)Вот все не могут оторвать от скамейки,хоть МЧС вызывай,прилип-не оторвешь.)
Увы... парню понравилось получать такую зарплату, а Сочи столько не будет платить.
161регион
161регион ответил mihaluch
   51 / 694
сегодня в 19:59
Ухахаха
mihaluch
mihaluch
   54 / 694
сегодня в 19:57
Однозначно Сочи лучше чем Ростов,в Сочи теплее.
Николай 86
Николай 86
   210 / 694
сегодня в 19:53
"Детали сделки не разглашаются"
Да знают все эти детали - мы вам игроков, вы нам 6 очков
161регион
161регион
   51 / 694
сегодня в 19:53
Сочи теперь проэкт проэкта для халявных очков)))
TEREK_FOREVER
TEREK_FOREVER
   90 / 694
сегодня в 19:46
Надо Сочи усилить Заболотным)Вот все не могут оторвать от скамейки,хоть МЧС вызывай,прилип-не оторвешь.)
Absinthe5
Absinthe5 ответил kastites
   37 / 694
сегодня в 19:38
Сочи конкретно укрепляет ,кто то
Интересно кто же тот человек, который придя к власти, сначала укреплял Зенит, а в последнее время полюбил город Сочи?!)))
Сергеевич вернулся1
Сергеевич вернулся1 ответил kastites
   15 / 694
сегодня в 19:31
Верхи похоже решают, кому быть, а кому не быть. Южный город с субтропическим климатом, инфраструктура, развит туризм. Это же не в Томск, или в Красноярск летать).
FILL3286
FILL3286
   17 / 694
сегодня в 19:30
GreeM
GreeM
   134 / 694
сегодня в 19:28
Отличная новость.
kastites
kastites
   81 / 694
сегодня в 19:18
Сочи конкретно укрепляет ,кто то
FILL3286
FILL3286
   17 / 694
сегодня в 19:16
drug01
drug01
   79 / 694
сегодня в 19:14
Удачи!
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