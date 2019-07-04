Нападающий «Зенита» перешел в «Сочи»

Нападающий «Зенита» Дмитрий Полоз продолжит карьеру в «Сочи». Детали сделки не разглашаются.
Прошлый сезон 27-летний игрок провел на правах аренды в «Рубине». Еще недавно планировалось, что он перейдет в «Ростов».
Нападающий «Зенита» Дмитрий Полоз продолжит карьеру в «Сочи». Детали сделки не разглашаются.
Прошлый сезон 27-летний игрок провел на правах аренды в «Рубине». Еще недавно планировалось, что он перейдет в «Ростов».
Да знают все эти детали - мы вам игроков, вы нам 6 очков
Да знают все эти детали - мы вам игроков, вы нам 6 очков
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Сочи конкретно укрепляет ,кто то
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Будут зенит наказывать каждый год.
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Сочи конкретно укрепляет ,кто то
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Будут зенит наказывать каждый год.
Верните паредаса))
Верим.
Верните паредаса))
Верим.