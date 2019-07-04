«Зенит» купил бразильского защитника

«Зенит» подтвердил переход бразильского защитника «Гамбурга» Дугласа Сантоса.
25-летний футболист подписал контракт на пять лет. В минувшем сезоне он провел 33 матча во второй Бундеслиге, забил 1 гол и отдал 4 голевые передачи.
«Зенит» подтвердил переход бразильского защитника «Гамбурга» Дугласа Сантоса.
25-летний футболист подписал контракт на пять лет. В минувшем сезоне он провел 33 матча во второй Бундеслиге, забил 1 гол и отдал 4 голевые передачи.
Разве кто-то из наших плясал с бубнами при подписании Понсе, а парень в автобусчемпионате втопым бомбардиром стал? Нет, мы не такие, павлиний хвост это не про нас
Разве кто-то из наших плясал с бубнами при подписании Понсе, а парень в автобусчемпионате втопым бомбардиром стал? Нет, мы не такие, павлиний хвост это не про нас
Держи самую маленькую - ноунэйм играл в ЛЧ, ЧМ, ЛЕ, ЧЕ, делая при этом за сезон 20 результативных действий?
Парируй, жду
Держи самую маленькую - ноунэйм играл в ЛЧ, ЧМ, ЛЕ, ЧЕ, делая при этом за сезон 20 результативных действий?
Парируй, жду
У спартачей уже бомбит, значит всё сделали правильно!
У спартачей уже бомбит, значит всё сделали правильно!
Все меньше белого
Все меньше белого