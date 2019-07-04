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«Зенит» купил бразильского защитника

сегодня, 23:01

«Зенит» подтвердил переход бразильского защитника «Гамбурга» Дугласа Сантоса.

25-летний футболист подписал контракт на пять лет. В минувшем сезоне он провел 33 матча во второй Бундеслиге, забил 1 гол и отдал 4 голевые передачи.

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Все комментарии
25процентный клоун
25процентный клоун
   3 / 698
сегодня в 23:53
Просто есть эксперты в футболе, они нужны для тушения эмоций при подписании ноунэймов из второй бунды.
Разве кто-то из наших плясал с бубнами при подписании Понсе, а парень в автобусчемпионате втопым бомбардиром стал? Нет, мы не такие, павлиний хвост это не про нас
25процентный клоун
25процентный клоун ответил Так Себе Аналитик
   3 / 698
сегодня в 23:50
так речь и идет о 25 летнема возрасте латераля, за два года Дима сдела 30 результативных действий на фланге в рпл, такой уровень и Фернандесу непостижим
Лакшери
Лакшери ответил JackNorz
   100 / 698
сегодня в 23:50
Зулус это - свинси промес , адриано , зелус , фернандо . А этот парень не похож на спартаковских папуасов совсем .
TEREK_FOREVER
TEREK_FOREVER
   89 / 698
сегодня в 23:47
Удачи в новом клубе!
JackNorz
JackNorz
   323 / 698
сегодня в 23:45
Ещё один зулусс в питерском проекте. Посмотрим что покажет
Alpribas
Alpribas ответил parallels
   150 / 698
сегодня в 23:44
где он негр-то?
Свиньи так привыкли к зулусам и к черной полосе, что у них все теперь черные.
Так Себе Аналитик
Так Себе Аналитик ответил 25процентный клоун
   11 / 698
сегодня в 23:39
Дружище, ты сейчас хотел окатить меня ведром холодной воды, но я не горяч, я по Комбарову полонкарманов аргументов, так что готовь барбариски. Держи самую маленькую - ноунэйм играл в ЛЧ, ЧМ, ЛЕ, ЧЕ, делая при этом за сезон 20 результативных действий? Парируй, жду
Я не хотел окатывать, я просто удивился, не застал времена, когда Комбаров хорошо играл. Возможно, в первые несколько лет за "Спартак" только...
parallels
parallels
   17 / 698
сегодня в 23:36
гори-гори ясно 😂
25процентный клоун
25процентный клоун ответил Так Себе Аналитик
   3 / 698
сегодня в 23:35
Дружище, ты сейчас хотел окатить меня ведром холодной воды, но я не горяч, я по Комбарову полонкарманов аргументов, так что готовь барбариски.
Держи самую маленькую - ноунэйм играл в ЛЧ, ЧМ, ЛЕ, ЧЕ, делая при этом за сезон 20 результативных действий?

Парируй, жду
ПерекатиПоле
ПерекатиПоле
   37 / 698
сегодня в 23:34
Отличный трансфер.
У спартачей уже бомбит, значит всё сделали правильно!
parallels
parallels
   17 / 698
сегодня в 23:32
завтра приедет, послезавтра первый трофей. свиньи будут в БЕШЕНСТВЕ! 😅
Так Себе Аналитик
Так Себе Аналитик ответил 25процентный клоун
   11 / 698
сегодня в 23:31
Урааааааааааааа, 30 млн минус, а там посмотрим, в любом случае это не усиление рпл, ни разу, Комбаров на две головы выше был сопляка в 25
Когда это Комбаров был лучше?)
Так Себе Аналитик
Так Себе Аналитик ответил parallels
   11 / 698
сегодня в 23:30
где он негр-то?
Да какая разница, пусть хрющата считают наших "негров", анализируют оттенки кожи и сравнивают с афроспартаковскими, им все равно больше нечего делать особо, а "Зенит" будет пока трофеи считать))
рже
рже
   314 / 698
сегодня в 23:29
Быстрый крайний защитник давно нужен уже!
parallels
parallels ответил lexatver
   17 / 698
сегодня в 23:25
Ещё один негр) У Спартака их наверное уже меньше)
где он негр-то?
ermak6848
ermak6848
   231 / 698
сегодня в 23:17
время покажет на сколько удачное приобретение...
lexatver
lexatver
сегодня в 23:17
Скоро вираж съедет...
lexatver
lexatver
сегодня в 23:16
Ещё один негр) У Спартака их наверное уже меньше)
25процентный клоун
25процентный клоун
   3 / 698
сегодня в 23:11
Урааааааааааааа, 30 млн минус, а там посмотрим, в любом случае это не усиление рпл, ни разу, Комбаров на две головы выше был сопляка в 25
МКС
МКС
   31 / 698
сегодня в 23:10
В цветах зенита

Все меньше белого
drug01
drug01
   80 / 698
сегодня в 23:06
Хороший игрок!
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