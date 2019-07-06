Месси удален в матче с Чили после потасовки

Нападающий сборной Аргентины Лионель Месси и полузащитник команды Чили Гари Медель были удалены с поля в ходе очного матча команд, который проходит в рамках поединка за 3-е место Кубка Америки.
На 37-й минуте встречи между футболистами возникла перепалка, в результате чего арбитр встречи не раздумывая удалил обоих игроков.
Также в ходе игры травму получил форвард Чили Алексис Санчес.
Месси рукой намеренно толкнул игрока, когда мяч уже ушел в аут.
Месси рукой намеренно толкнул игрока, когда мяч уже ушел в аут.