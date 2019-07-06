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Месси удален в матче с Чили после потасовки

сегодня, 22:52
АргентинаЛоготип футбольный клуб Аргентина2 : 1Логотип футбольный клуб ЧилиЧилиМатч идет

Нападающий сборной Аргентины Лионель Месси и полузащитник команды Чили Гари Медель были удалены с поля в ходе очного матча команд, который проходит в рамках поединка за 3-е место Кубка Америки.

На 37-й минуте встречи между футболистами возникла перепалка, в результате чего арбитр встречи не раздумывая удалил обоих игроков.

Также в ходе игры травму получил форвард Чили Алексис Санчес.

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Все комментарии
John_Wick
John_Wick
   354 / 735
сегодня в 23:29
Совсем с катушек съехал))) А ведь еще в феврале ЗМ был в кармане))))
Лакшери
Лакшери ответил Cympak-05
   60 / 735
сегодня в 23:18
Ну пока все спокойно
dzvinka
dzvinka ответил морозз
   30 / 735
сегодня в 23:18
Судья конченный децел, потолкались получите жёлтые!
а это что, чемпионат по толканиям?))) он их отправил искать подходящее место, в чем проблема))
Шишанутый
Шишанутый
   24 / 735
сегодня в 23:16
Судья помог аргам, оставил Чили в меньшинстве!!
Bavaria_M
Bavaria_M
   120 / 735
сегодня в 23:14
Ктоб сомневался, вот он лидер ахах, на поле ничо не может, а на лавке дибала тащит, гнать гнома из сборной
NGY
NGY
   25 / 735
сегодня в 23:12
Абсолютно верное решение арбитра.

Месси рукой намеренно толкнул игрока, когда мяч уже ушел в аут.
Cympak-05
Cympak-05 ответил Лакшери
сегодня в 23:09
Думаю такое судейство больше вызовит потоковок
Cympak-05
Cympak-05
сегодня в 23:07
Меделя можно понять. Сборная летит, соперник бороться за каждый мяч. Ещё и соперник отвечает. Эмоции напределе. Но и то ничего такого что бы получить красную игрок не сделал. Откуда высасал красные судья.
Морозовский
Морозовский
   6 / 735
сегодня в 23:07
Самое интересное в первом тайме - потасовки и шлангование паредаса!
youtomee
youtomee
сегодня в 23:06
не такая уж тут и потасовка...зачем сразу красные раздавать?
Лакшери
Лакшери ответил морозз
   60 / 735
сегодня в 23:03
Да они там дрались почти и наговорить могли многое , лучше убрать обоих , в мясорубку игру превратили бы
juvenale
juvenale
   40 / 735
сегодня в 23:02
очередное позорище от гнома....даже тут умудрился сборную подвести....ЗМ ему нужно полюбому отдавать
Армейская душа
Армейская душа
   728 / 735
сегодня в 23:01
Два золотых мяча этому господину!
Leha-ha50
Leha-ha50
   10 / 735
сегодня в 23:00
Теперь судья знаменитым стал!!! Внукам будет рассказывать , что самого Месси удалил!!!
Igo0rek
Igo0rek
   87 / 735
сегодня в 22:56
Странное решение...
razdvatri
razdvatri
   165 / 735
сегодня в 22:56
снова обо76ся
wingback
wingback
   144 / 735
сегодня в 22:55
Так арбитр дурачок *раный...
морозз
морозз
   15 / 735
сегодня в 22:55
Судья конченный децел, потолкались получите жёлтые!
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