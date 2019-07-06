Месси удален в матче с Чили после потасовки

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Нападающий сборной Аргентины и полузащитник команды Чили были удалены с поля в ходе очного матча команд, который проходит в рамках поединка за 3-е место Кубка Америки.

На 37-й минуте встречи между футболистами возникла перепалка, в результате чего арбитр встречи не раздумывая удалил обоих игроков.

Lionel Messi is sent off! 😱



The referee shows red cards to both Messi and Gary Medel following an altercation between the pair ❌#CopaAmerica #ARGCHI #ARGXCHIpic.twitter.com/jX7sux3jnh — SportCentre (@SportCentre8) 6 июля 2019 г.

Также в ходе игры травму получил форвард Чили Алексис Санчес.