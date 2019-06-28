«Милан» отстранен от участия в Лиге Европы

«Милан» официально отстранен от участия в следующем сезоне еврокубков, несмотря на то, что клуб завоевал право выступать в Лиге Европы по итогам чемпионата Италии.
Санкции к клубу применены из-за нарушения финансового fair play, однако это решение было принято совместно с «Миланом», который решил отказаться от участия в ЛЕ и таким образом привести в порядок свое финансовое положение.
Место «Милана» в ЛЕ займет «Торино», который финишировал на седьмом месте, тогда как «Рома» начнет выступление в турнире сразу с группового этапа.
Товрищььь не любит быстрых, гордых и красивых...)))
Товрищььь не любит быстрых, гордых и красивых...)))