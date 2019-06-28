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«Милан» отстранен от участия в Лиге Европы

сегодня, 13:31

«Милан» официально отстранен от участия в следующем сезоне еврокубков, несмотря на то, что клуб завоевал право выступать в Лиге Европы по итогам чемпионата Италии.

Санкции к клубу применены из-за нарушения финансового fair play, однако это решение было принято совместно с «Миланом», который решил отказаться от участия в ЛЕ и таким образом привести в порядок свое финансовое положение.

Место «Милана» в ЛЕ займет «Торино», который финишировал на седьмом месте, тогда как «Рома» начнет выступление в турнире сразу с группового этапа.

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Все комментарии
ДАША Д
ДАША Д
   120 / 656
сегодня в 14:26
Торино повезло.
vinyardrip
vinyardrip ответил Багров-брат
   554 / 656
сегодня в 14:24
Footbolista: Надо коней еще исключить...чтобы не позорили... Товрищььь не любит быстрых, гордых и красивых...)))
Да его самого пора исключить, чтоб не позорил название игры)
Bavaria_M
Bavaria_M
   113 / 656
сегодня в 14:22
Глупое решение милана, как раз ле и помогла привести дела, заработать бабла
Дима Головашич
Дима Головашич ответил Zenit_84
   133 / 656
сегодня в 14:19
Доигрались
Скоро и до вас дело дойдёт.
Duda Gigolaev Osetin
Duda Gigolaev Osetin
   165 / 656
сегодня в 14:10
ПСЖ и Сити не наказывают, а Милан наказали... Нормально.
beefs
beefs
   70 / 656
сегодня в 14:06
Деньги любят счёт...
Багров-брат
Багров-брат
   129 / 656
сегодня в 14:03
Footbolista: Надо коней еще исключить...чтобы не позорили...
Товрищььь не любит быстрых, гордых и красивых...)))
Багров-брат
Багров-брат
   129 / 656
сегодня в 13:58
Нормальненько так, больше сил останется на возможность ЛЧ варианта в следующем сезоне...)))
Klaksvikar Itrottarselag
Klaksvikar Itrottarselag
   69 / 656
сегодня в 13:56
Для Милана участие в ЛЕ уже само по себе наказание, а так получается технично слились.
Красно Синий воин
Красно Синий воин
   50 / 656
сегодня в 13:54
Неожиданный финал.
Так Себе Аналитик
Так Себе Аналитик
   13 / 656
сегодня в 13:50
Для "Милана" это не особая потеря с учетом того, что он и так за ЛЧ собирается бороться.
Novograd
Novograd
   268 / 656
сегодня в 13:50
Давай давай сенера снова пабедит
cska plus
cska plus
   2 / 656
сегодня в 13:49
Допрыгались.
ОПС
ОПС
   147 / 656
сегодня в 13:48
Давно пора вообще во всех финасах футбола порядок наводить.
Footbolista
Footbolista
   10 / 656
сегодня в 13:46
Надо коней еще исключить...чтобы не позорили...
Zenit_84
Zenit_84
   63 / 656
сегодня в 13:43
Доигрались
Kresi frok
Kresi frok
   101 / 656
сегодня в 13:40
Есть и плюсы и минусы. Плюс - Торино лучше выступит несомненно, минус - мы не сможем смеяться от величия мелана.
No pupsiks
No pupsiks
   19 / 656
сегодня в 13:35
Милану этот кубок только мешает.
Gelious
Gelious
   87 / 656
сегодня в 13:33
Правильный ход от Милана. Сосредоточатся на чемпионате с зоной ЛЧ без ущерба финансам в угоду ФФП
чемпионство с душком
чемпионство с душком
   361 / 656
сегодня в 13:32
горе то какое.
milan-f
milan-f
сегодня в 13:32
Ну кюися блин :/
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