«Милан» отстранен от участия в Лиге Европы

сегодня, 13:31

«Милан» официально отстранен от участия в следующем сезоне еврокубков, несмотря на то, что клуб завоевал право выступать в Лиге Европы по итогам чемпионата Италии.

Санкции к клубу применены из-за нарушения финансового fair play, однако это решение было принято совместно с «Миланом», который решил отказаться от участия в ЛЕ и таким образом привести в порядок свое финансовое положение.