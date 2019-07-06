ФКСБ лишен победы в КЕЧ и 21 чемпионства в Румынии

сегодня, 13:21

Румынский суд вынес громкое решение, привлекшее внимание всего футбольного мира.

В 2017 году наиболее титулованный клуб страны «Стяуа» в связи с конфликтом интересов сменил название на ФКСБ и стал правопреемником всех завоеванных трофеев. При этом в четвертом дивизионе Румынии начал выступать клуб с оригинальным названием «Стяуа».

5 июня владелец клуба ФКСБ Джиджи Бекали проиграл судебное разбирательство главе «Стяуа» Флорину Талпану. В итоге все трофеи, завоеванные «Стяуа» с 1947-го по 2003 год перешли от ФКСБ к новосозданному «Стяуа»: победа в Кубке европейских чемпионов-1986, Суперкубок Европы того же года, 21 трофей чемпионата Румынии, 20 побед в Кубках страны и 4 Суперкубка Румынии.

При этом титулы, завоеванные с 2003 года, остаются за ФКСБ .

Бекали намерен обжаловать это решение в апелляционном суде