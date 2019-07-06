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ФКСБ лишен победы в КЕЧ и 21 чемпионства в Румынии

сегодня, 13:21

Румынский суд вынес громкое решение, привлекшее внимание всего футбольного мира.

В 2017 году наиболее титулованный клуб страны «Стяуа» в связи с конфликтом интересов сменил название на ФКСБ и стал правопреемником всех завоеванных трофеев. При этом в четвертом дивизионе Румынии начал выступать клуб с оригинальным названием «Стяуа».

5 июня владелец клуба ФКСБ Джиджи Бекали проиграл судебное разбирательство главе «Стяуа» Флорину Талпану. В итоге все трофеи, завоеванные «Стяуа» с 1947-го по 2003 год перешли от ФКСБ к новосозданному «Стяуа»: победа в Кубке европейских чемпионов-1986, Суперкубок Европы того же года, 21 трофей чемпионата Румынии, 20 побед в Кубках страны и 4 Суперкубка Румынии.

При этом титулы, завоеванные с 2003 года, остаются за ФКСБ.

Бекали намерен обжаловать это решение в апелляционном суде

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Все комментарии
Павел Амурский
Павел Амурский
   133 / 705
сегодня в 14:19
По-румынски это нормально.
Y.N.W.A.
Y.N.W.A.
   187 / 705
сегодня в 14:06
Лол, нормальная футбольная новость. Так-то лишение титула ЛЧ это вполне себе важная инфа. Уж точно более уместная, нежели желтушная дичь, что на соккере в последнее время тренд.
ДСА
ДСА
   157 / 705
сегодня в 13:57
Интересная клоунада.
BESTjuventus10
BESTjuventus10
   226 / 705
сегодня в 13:39
Всем уже пофиг давно что на оригинальную стяуа, что на ее копию. Этот клуб видно только на стадиях квалификационных раундов.)
311
311 ответил 1-18 0-7 3-10
   38 / 705
сегодня в 13:35
Федуну надо сменить название спартак на ФК Федун и лишить этот клубишко всех бромонтаново-судейских трофеев.
До 1991 года итак все чемпионства аннулируются, так как нет такой страны уже, остальные бромантановые и судейские!)
LOpp
LOpp
   9 / 705
сегодня в 13:33
какая важная новость. пойду по ем
25процентный клоун
25процентный клоун
   3 / 705
сегодня в 13:27
Следующий зенит
1-18 0-7 3-10
1-18 0-7 3-10
   68 / 705
сегодня в 13:26
Федуну надо сменить название спартак на ФК Федун и лишить этот клубишко всех бромонтаново-судейских трофеев.
Zenit_84
Zenit_84
   129 / 705
сегодня в 13:26
Запутали окончательно
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