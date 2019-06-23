«Сахалин» может лишиться титула чемпиона ПФЛ

Палата по разрешению споров РФС по итогам минувшего сезона лишила трех очков «Сахалин», победителя зоны «Восток» ПФЛ. Таким образом, его чемпионство может отойти омскому «Иртышу».
Информацию о снятии трех очков подтвердил спортивный директор «Сахалина» Игорь Беляй.
У меня слов нет, чтобы прокомментировать решение палаты. Уже три года тянется это дело: РФС пытается заставить нас платить по долгам прежнего юридического лица. Они нас назначили наследниками этих задолженностей, хотя мы к старому «Сахалину» никакого отношения не имеем. У нас другая команда, другое руководство, другой клуб. А нас привязывают к старому клубу только потому, что мы играем на том же стадионе, у нас, по мнению РФС, похожая эмблема, а наш пресс-атташе в одном из материалов на официальном сайте опубликовал фото времен прежней организации. Все эти доводы просто смешны.
Они уже не первый год нас так судят. Честно говоря, я после решения палаты общался с нашим директором Алексеем Сефуновичем Аном. Он, конечно, зол и открыто сказал, что может хоть завтра закрыть команду, если она никому не нужна в нашем футболе. У нас ведь юридическое лицо включает не только футбольную команду, но и хоккейную с волейбольной. И в случае чего профессиональный спортивный клуб «Сахалин» просто перераспределит свой бюджет в пользу двух других коллективов. И весь офис сосредоточится на них, а не будет уволен. Так что, если кому-то хочется, чтобы мы покинули ПФЛ, это очень даже может быть.
Напомним, ранее тренер «Балтики» был дисквалифицирован на восемь матчей.