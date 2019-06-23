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«Сахалин» может лишиться титула чемпиона ПФЛ

сегодня, 08:39

Палата по разрешению споров РФС по итогам минувшего сезона лишила трех очков «Сахалин», победителя зоны «Восток» ПФЛ. Таким образом, его чемпионство может отойти омскому «Иртышу».

Информацию о снятии трех очков подтвердил спортивный директор «Сахалина» Игорь Беляй.

У меня слов нет, чтобы прокомментировать решение палаты. Уже три года тянется это дело: РФС пытается заставить нас платить по долгам прежнего юридического лица. Они нас назначили наследниками этих задолженностей, хотя мы к старому «Сахалину» никакого отношения не имеем. У нас другая команда, другое руководство, другой клуб. А нас привязывают к старому клубу только потому, что мы играем на том же стадионе, у нас, по мнению РФС, похожая эмблема, а наш пресс-атташе в одном из материалов на официальном сайте опубликовал фото времен прежней организации. Все эти доводы просто смешны.

Они уже не первый год нас так судят. Честно говоря, я после решения палаты общался с нашим директором Алексеем Сефуновичем Аном. Он, конечно, зол и открыто сказал, что может хоть завтра закрыть команду, если она никому не нужна в нашем футболе. У нас ведь юридическое лицо включает не только футбольную команду, но и хоккейную с волейбольной. И в случае чего профессиональный спортивный клуб «Сахалин» просто перераспределит свой бюджет в пользу двух других коллективов. И весь офис сосредоточится на них, а не будет уволен. Так что, если кому-то хочется, чтобы мы покинули ПФЛ, это очень даже может быть.

Напомним, ранее тренер «Балтики» был дисквалифицирован на восемь матчей.

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Все комментарии
Медив
Медив
   78 / 686
сегодня в 09:47
Какая им разница? Победитель их зоны один фиг отказывается выходить в ФНЛ уже лет пять. Нафига они там играют, понять сложно
311
311
   32 / 686
сегодня в 09:41
Прежде, чем создавать новый клуб, нужно было согласовать в письменной форме, что к ним нет никаких финансовых претензий со стороны РФС.
КЭТиК
КЭТиК
   96 / 686
сегодня в 09:36
Закулисные игры пошли.
cska plus
cska plus
   5 / 686
сегодня в 09:05
Российская действительность.
Тарасобаня.
Тарасобаня.
   127 / 686
сегодня в 08:50
Всю совесть потеряли.
beefs
beefs
   79 / 686
сегодня в 08:50
У нас часто банкротят клуб, а затем создают, якобы, другой клуб, а долги (денежки) по карманам, пусть разбирается прокуратура...
Klaksvikar Itrottarselag
Klaksvikar Itrottarselag
   137 / 686
сегодня в 08:46
Ну так-то Джей-лига рядом.
Kresi frok
Kresi frok
   109 / 686
сегодня в 08:43
В принципе все логично, отжимают бабки с клуба, тк другой мишени просто нет.
Павел Амурский
Павел Амурский
   45 / 686
сегодня в 08:40
Маразм полный.
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