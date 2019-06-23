«Сахалин» может лишиться титула чемпиона ПФЛ

Палата по разрешению споров РФС по итогам минувшего сезона лишила трех очков «Сахалин», победителя зоны «Восток» ПФЛ . Таким образом, его чемпионство может отойти омскому «Иртышу».

Информацию о снятии трех очков подтвердил спортивный директор «Сахалина» Игорь Беляй.

У меня слов нет, чтобы прокомментировать решение палаты. Уже три года тянется это дело: РФС пытается заставить нас платить по долгам прежнего юридического лица. Они нас назначили наследниками этих задолженностей, хотя мы к старому «Сахалину» никакого отношения не имеем. У нас другая команда, другое руководство, другой клуб. А нас привязывают к старому клубу только потому, что мы играем на том же стадионе, у нас, по мнению РФС , похожая эмблема, а наш пресс-атташе в одном из материалов на официальном сайте опубликовал фото времен прежней организации. Все эти доводы просто смешны.