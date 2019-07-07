Давидс не считает Роналду лучшим игроком «Ювентуса» за последние годы

сегодня, 22:35

Бывший игрок «Ювентуса» ответил на вопрос о том, является ли нападающий команды лучшим футболистом «бьянконери» за последние годы. Давидс считает, что португальцу для этого звания нужно выйти хотя бы в финал Лиги чемпионов вместе с «Юве».

Туринцы добирались до решающего матча ЛЧ в сезонах-2014/15 и 2016/17, но оба раза проигрывали.