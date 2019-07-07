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Давидс не считает Роналду лучшим игроком «Ювентуса» за последние годы

сегодня, 22:35

Бывший игрок «Ювентуса» Эдгар Давидс ответил на вопрос о том, является ли нападающий команды Криштиану Роналду лучшим футболистом «бьянконери» за последние годы. Давидс считает, что португальцу для этого звания нужно выйти хотя бы в финал Лиги чемпионов вместе с «Юве».

Туринцы добирались до решающего матча ЛЧ в сезонах-2014/15 и 2016/17, но оба раза проигрывали.

Достиг ли Роналду финала Лиги чемпионов вместе с «Ювентусом»? Нет. Но я надеюсь, что в следующем сезоне они смогут это сделать.

Это становится навязчивой идеей для «Юве». Но когда ты хочешь быть лучшим, это и должна быть навязчивая идея.

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Все комментарии
cevin cigan
cevin cigan
   63 / 748
сегодня в 23:17
Глупый вопрос и вполне адекватный ответ! Я тоже не считаю Рона лучшим игроком Юве,за последние несколько лет. Несколько лет назад Рон блестал в Реале!
mangoх12
mangoх12
   30 / 748
сегодня в 23:00
Никто не считает кроме глориков кристины
dimagas1
dimagas1 ответил рус фан
   92 / 748
сегодня в 22:58
Криштиану еще покажет себя, хотя непонятно кого имеет ввиду Давидс за последние хотя бы 4 года.
Буффон,Кьеллини,Пирло.
vinyardrip
vinyardrip
   274 / 748
сегодня в 22:50
Нету вариков против буффона. Пусть он и не из хуюве
рус фан
рус фан
   180 / 748
сегодня в 22:43
Криштиану еще покажет себя, хотя непонятно кого имеет ввиду Давидс за последние хотя бы 4 года.
spartach091
spartach091
   25 / 748
сегодня в 22:41
1 сезон отыграл всего лишь. В детстве подарили футболку юве с дайведсом 6а спине. Помню еще спонсор у них был Tamoil)
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