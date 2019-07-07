Агент: «Клопп хотел бы однажды поработать со сборной Германии»

Марк Косицке, агент главного тренера «Ливерпуля» , подтвердил, что «красные» хотят продлить контракт с 52-летним специалистом.

«Ливерпуль» хотел бы продлить контракт. После недавних успехов Юрген вновь прочувствовал величие этого клуба и то, что он находится в нужном месте в нужное время. На данный момент уход Клоппа невозможен. Да и вообще, сложно оценить, какую сумму пришлось бы платить другому клубу за него. Благодаря Юргену стоимость «Ливерпуля» увеличилась с 900 млн фунтов до почти 2,8 млрд.