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Агент: «Клопп хотел бы однажды поработать со сборной Германии»

сегодня, 17:21

Марк Косицке, агент главного тренера «Ливерпуля» Юргена Клоппа, подтвердил, что «красные» хотят продлить контракт с 52-летним специалистом.

«Ливерпуль» хотел бы продлить контракт. После недавних успехов Юрген вновь прочувствовал величие этого клуба и то, что он находится в нужном месте в нужное время. На данный момент уход Клоппа невозможен. Да и вообще, сложно оценить, какую сумму пришлось бы платить другому клубу за него. Благодаря Юргену стоимость «Ливерпуля» увеличилась с 900 млн фунтов до почти 2,8 млрд.

Также Косицке заявил, что Клопп рассматривает возможность работы в сборной Германии.

Сам Юрген однажды говорил, что мог бы возглавить Бундесманшафт, если вдруг Лёв захочет уйти со своей должности.

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Все комментарии
cska plus
cska plus
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сегодня в 17:51
В сборное работа совсем иная.
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