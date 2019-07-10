Сульшер: «Нет нужды продавать Погба»

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» прокомментировал возможный уход полузащитника .

Ну, было много разговоров и слухов о многих наших игроках. Для меня это обычное дело.

Когда вы в «Ман Юнайтед», вы ждете, что что-то будет происходить летом. Я говорил с Погба, Лукаку, Рэшфордом, Лингардом и, насколько мне известно, у нас нет предложений ни по одному из наших игроков. Мы не должны продавать своих футболистов.