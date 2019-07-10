ГлавнаяНовости

Сульшер: «Нет нужды продавать Погба»

сегодня, 09:56

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Оле-Гуннар Сульшер прокомментировал возможный уход полузащитника Поля Погба

Ну, было много разговоров и слухов о многих наших игроках. Для меня это обычное дело. 

Когда вы в «Ман Юнайтед», вы ждете, что что-то будет происходить летом. Я говорил с Погба, Лукаку, Рэшфордом, Лингардом и, насколько мне известно, у нас нет предложений ни по одному из наших игроков. Мы не должны продавать своих футболистов. 

Все новости
Поделиться
Другие материалы по теме
Сульшер рассказал о трансферной политике «Ман Юнайтед»
Сегодня, 10:41 Комментарии0
Сульшер: «Предсезонный период был очень обнадеживающим»
Сегодня, 10:34 Комментарии0
Вилья: «Пока не собираюсь завершать карьеру»
Сегодня, 07:53 Комментарии6
Ковач: «Хуммельс ушёл, чтобы избежать конкуренции за место в основе»
Сегодня, 07:09 Комментарии8
Вилья: «„Атлетико“ не купил бы Фелиша, если бы не был в нём уверен»
Сегодня, 06:44 Комментарии6
Анчелотти ждет Хамеса в «Наполи»
Сегодня, 00:31 Комментарии3
Обсудить
Сортировать
Все комментарии
Ravshan878
Ravshan878
   15 / 732
сегодня в 10:30
Сегодня продаём завтра не продаём.Сколько можно повторить одные слово.Тем более ребята не хотят увидеть в команде.Вроде он сам не хочет выступать за дьяволов.Зачем держать.Пусть уходить.
Ген Геныч
Ген Геныч
   582 / 732
сегодня в 10:24
Уле-продавай!!!!!Вы блин и так за последние годы все что можно развалили,после Сэра Алекса!!!!Нормальных игроков возьми а этих пиарщиков за борт!!!!!
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
   31 / 732
сегодня в 10:10
Перестали котироваться негритята.
Слишком много о себе воображают и очень капризные...
Bладимиp
Bладимиp
   58 / 732
сегодня в 09:58
Когда его уже определят, сериал не короче азаровского.
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 
Rambler's Top100