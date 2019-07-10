ГлавнаяНовости

Вилья: «„Атлетико“ не купил бы Фелиша, если бы не был в нём уверен»

сегодня, 06:44

Бывший нападающий «Атлетико» Давид Вилья прокомментировал переход в мадридский клуб полузащитника «Бенфики» Жоау Фелиша. Напомним, этот трансфер стоил «матрасникам» рекордные 120 млн евро.

Учитывая сумму, которую «Атлетико» заплатил за Фелиша, и то, насколько хорошо работает менеджмент клуба, я считаю, что они не стали бы совершать этот трансфер, не будучи в нём уверенными.

Я не так уж хорошо знаком с игрой Фелиша, но если он будет работать, болельщики «Атлетико» отплатят ему благодарностью. Ты можешь потерпеть неудачу, но если оставляешь на поле все силы, люди останутся довольными.

Все новости
Поделиться
Другие материалы по теме
Ковач: «Хуммельс ушёл, чтобы избежать конкуренции за место в основе»
Сегодня, 07:09 Комментарии1
Анчелотти ждет Хамеса в «Наполи»
Сегодня, 00:31 Комментарии2
Джанникедда: «Погба - настоящий чемпион, буду рад, если он придет в „Юве“»
Вчера, 23:09 Комментарии1
Новый тренер «Милана»: «Мне нравятся трудяги и те, кто молчит»
Вчера, 22:32 Комментарии4
Раноккья: «Конте - профессионал своего дела»
Вчера, 21:55 Комментарии4
Луис Гарсия: «Хаби Алонсо начал тренировать, еще когда играл!»
Вчера, 21:26 Комментарии3
Обсудить
Все комментарии
cska plus
cska plus
   12 / 745
сегодня в 07:37
Привычно то, что матрасники так просто никого не покупают.
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 
Rambler's Top100