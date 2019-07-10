Вилья: «„Атлетико“ не купил бы Фелиша, если бы не был в нём уверен»

Бывший нападающий «Атлетико» прокомментировал переход в мадридский клуб полузащитника «Бенфики» . Напомним, этот трансфер стоил «матрасникам» рекордные 120 млн евро.

Учитывая сумму, которую «Атлетико» заплатил за Фелиша, и то, насколько хорошо работает менеджмент клуба, я считаю, что они не стали бы совершать этот трансфер, не будучи в нём уверенными.

Я не так уж хорошо знаком с игрой Фелиша, но если он будет работать, болельщики «Атлетико» отплатят ему благодарностью. Ты можешь потерпеть неудачу, но если оставляешь на поле все силы, люди останутся довольными.